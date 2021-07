Wout Poels heeft de strijd om de bolletjestrui in de Tour de France nog lang niet opgegeven. De klimmer van Bahrain Victorious is van plan om in de komende bergetappes weer aan te vallen voor de bergpunten.

Zijn telefoon stond zaterdag nadat hij de bolletjestrui had veroverd "helemaal vol" met berichtjes uit Nederland. Zondag reed Wout Poels voor het eerst in zijn carrière in een trui in de Tour de France.

"Dat vond ik echt heel mooi en bijzonder", vertelt Poels aan NU.nl. "Dit is natuurlijk de grootste koers ter wereld en iedereen kent de bolletjestrui."

Door het kletsnatte weer in de Alpenrit naar Tignes kon hij niet optimaal genieten van zijn trui. "Bij de start nog wel, maar daarna was het wel echt afzien", zegt de Limburger.

Stand Bergklassement 1. Nairo Quintana (COL) 50 punten

2. Michael Woods (CAN) 42 punten

3. Wout Poels (NED) 39 punten

4. Ben O'Connor (AUS) 24 punten

5. Sergio Huguita (COL) 22 punten

'Hopelijk kan ik die trui nog terugpakken'

Poels ging nog wel mee in de omvangrijke kopgroep, maar raakte zijn trui al na één dag kwijt aan de Colombiaanse klimmer Nairo Quintana. Ook de Canadees Michael Woods passeerde hem op de ranglijst.

"Je kon natuurlijk wel verwachten dat er nog meer renners voor die trui zouden gaan. Maar goed, ik sta maar elf punten achter. Er is nog van alles mogelijk."

"We hebben pas twee bergetappes gehad. Er zijn nog genoeg punten te verdelen, want de Pyreneeën en de rit met twee keer de beklimming van de Mont Ventoux komen er nog aan. Hopelijk kan ik die trui weer terugpakken."

'Niemand is wielrenner geworden om knecht te zijn'

In zijn vijf jaren bij Team Sky kreeg Poels nooit de vrijheid om aan te vallen in een grote ronde. "Dat is ook de reden dat ik daar ben weggegaan. Niemand is wielrenner geworden om knecht te zijn, zelf koersen en aanvallen is veel leuker", zegt Poels.

"Al kijk ik wel met veel plezier terug op mijn jaren bij Sky. Het is natuurlijk prachtig om vier keer met de gele trui in je ploeg Parijs binnen te rijden. En als ik in de finale van een bergetappe lang op kop reed voor Chris Froome, Bradley Wiggins of Egan Bernal, dan stond mijn telefoon ook vol met berichtjes."

Dinsdag gaat de Tour weer verder na de rustdag met een relatief vlakke etappe naar Valence. Woensdag volgt de etappe waarin de iconische Mont Ventoux tweemaal moet worden beklommen.