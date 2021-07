Debutant Nic Dlamini moest zondag de Tour de France verlaten, omdat hij pas anderhalf uur na winnaar Ben O'Connor over de streep kwam in Tignes. De Zuid-Afrikaan wist dat hij kansloos was om de tijdslimiet te halen, maar toch wilde hij de finish bereiken.

"Het is vervelend dat er op deze manier een einde komt aan mijn Tour, maar het belangrijkste voor mij was om niet op te geven en door te rijden tot de finish", zei de 25-jarige Dlamini tegen Cyclingnews.

"Dit is een speciale wedstrijd en het is altijd mijn droom geweest om de Tour te rijden. Het was voor mij geen optie om af te stappen en mijn fiets op de ploegleidersauto te zetten. Ik ben blij dat ik Tignes gehaald heb, hoewel het anderhalf uur na de winnaar was."

De negende etappe van de Tour was loodzwaar door de regen, kou en meerdere zware beklimmingen. De tijdslimiet werd vastgesteld op 37.20 minuten (14 procent van de tijd van winnaar O'Connor) en dat was voor veel renners een heel zware kluif.

Mark Cavendish was zeer opgelucht dat hij op tijd over de finish kwam in Tignes. Mark Cavendish was zeer opgelucht dat hij op tijd over de finish kwam in Tignes. Foto: ANP

Zeven renners moeten Tour verlaten

De 'bus', met daarin onder anderen Steven Kruijswijk en Wout van Aert, kwam binnen op 31.37 minuten van O'Connor. Groenetruidrager Mark Cavendish kwam in tranen over de streep omdat hij het net haalde (op 35.49 minuten van de winnaar), terwijl een groepje met olympisch kampioen Greg Van Avermaet vijf seconden voor het verstrijken van de tijdslimiet over de streep bolde.

Arnaud Démare, Bryan Coquard, Jacopo Guarnieri, Stefan de Bod, Anthony Delaplace, Loïc Vliegen en Dlamini redden het niet en mogen dinsdag na de eerste rustdag niet meer opstappen.

"Het was een ontzettend zware etappe, dus het was een slechte dag om een slechte dag te hebben", aldus Dlamini, die al vroeg in de rit viel en zo het contact verloor met de andere renners. "Ik zat alleen, dus het was heel lastig om een goed tempo te rijden. Maar ik wilde deze koers en mijn droom eer aandoen."