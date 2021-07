Tadej Pogacar heeft het in de Tour de France opnieuw opgenomen voor zijn ploeggenoten van UAE Emirates. De geletruidrager pakte zondag wederom wat tijd op de meeste van zijn concurrenten, al kwam etappewinnaar Ben O'Connor wel flink dichterbij in het klassement.

Op de slotklim naar Tignes stond Pogacar er alleen voor, toen INEOS Grenadiers met drie man op kop van de groep favorieten ging rijden. De Sloveen, die zaterdag al imponeerde met een solo van 30 kilometer, pakte een halve minuut tijdswinst.

Toen Pogacar de vraag kreeg of hij niet liever meer hulp van zijn ploeggenoten had gekregen, nam hij het op voor zijn team. "Ik snap niet waarom iedereen blijft zeggen dat UAE een slechte ploeg is en dat we de koers niet kunnen controleren", zei hij.

Pogacar (22) werd vorig jaar de jongste naoorlogse Tour-winnaar. Ook zijn ploeggenoten Brandon McNulty (23), Mikkel Bjerg (22) en Marc Hirschi (22) komen nog in aanmerking voor de witte trui.

"Welke ploeg is hier dan sterker dan wij?", vroeg de Sloveen zich hardop af. "Bovendien zijn we een van de jongste teams hier, dat maakt het extra knap hoe wij presteren. De ploeg rijdt elke dag goed en ik heb de leiding in het klassement, dus we doen ons werk goed hier."

Pogacar ziet O'Connor als bedreiging

De ploeggenoten van Pogacar konden niet voorkomen dat hij er met O'Connor een nieuwe concurrent bij kreeg. De 25-jarige Australiër reed zondag enige tijd virtueel in het geel en snoepte ruim 6 minuten van zijn 8 minuten achterstand af.

"Ik zie hem zeker als een bedreiging. O'Connor kan een goed klassement rijden. Vandaag heeft hij een geweldige inspanning geleverd", zei Pogacar.

"Hij reed supersterk en is nog jong. Het zal hem veel energie gekost hebben, maar maandag kan hij bijkomen op de rustdag."

Dinsdag wordt de Tour hervat met een relatief vlakke etappe van Albertville naar Valence.