Wilco Kelderman blikt met een goed gevoel terug op de eerste week van de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe handhaafde zich zondag op de zevende plaats in het klassement. Wel verloor hij in de slotkilometers wat tijd, vermoedelijk omdat hij te weinig gegeten had.

"Het was een heel zware dag", zei Kelderman na een koude en regenachtige etappe in de Alpen. "In de afdalingen had ik soms geen gevoel meer in mijn handen. Maar gelukkig waren de benen goed."

Kelderman kon zijn voornaamste concurrenten voor een podiumplaats in Parijs, achter de voorlopig ongenaakbare titelverdediger Tadej Pogacar, goed bijbenen. Pas in de laatste kilometers moest hij een gaatje laten vallen ten opzichte van onder anderen Richard Carapaz, Enric Mas en Rigoberto Urán.

"Ik begon met heel veel vertrouwen aan de laatste klim, maar in de finale had ik het een beetje moeilijk. Mogelijk omdat ik wat te weinig gegeten had. Maar in deze omstandigheden met dit slechte weer, kan dat nu eenmaal gebeuren."

Na twee bergetappes staat de nummer drie van de voorbije Giro d'Italia er aardig voor. De achterstand op leider Pogacar is weliswaar bijna zes minuten, maar de derde plaats van Urán is met veertig seconden nog binnen handbereik.

"Al met al kan ik tevreden zijn met de eerste week", zegt de dertigjarige Kelderman. "Ik doe nog volop mee om het podium en kijk met vertrouwen uit naar wat er nog komen gaat."