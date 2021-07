De Alpenetappe van zondag in de Tour de France werd door de kou en regen een waar slagveld. Renners voerden een zware strijd tegen de omstandigheden én de tijdslimiet.

Bauke Mollema reed nog voor de groep van geletruidrager Tadej Pogacar, toen hij op de top van de Cormet de Roseland, de voorlaatste klim, enkele minuten stil ging staan. "Ik ben van kleding gewisseld, heb kniestukken aangedaan en warme handschoenen", vertelt de renner van Trek-Segafredo aan NU.nl. Hij heeft het ijskoud en is helemaal afgepeigerd bij de finish in Tignes.

"Daarna heb ik rustig de etappe uitgereden. Het maakt dan toch niet meer uit of je twintig of dertig minuten verliest", aldus Mollema.

In beide Alpenetappes van zaterdag en zondag regende het non-stop. De temperatuur kwam zondag niet boven de 6 graden uit. "Die regen en die kou, joh", stamelt Mollema. "Bergop voelde ik mijn handen en mijn voeten niet eens meer. Ik stond helemaal geparkeerd op die Col du Pré."

Twee renners banen zich een weg door de Alpen in de barre weersomstandigheden. Twee renners banen zich een weg door de Alpen in de barre weersomstandigheden. Foto: AFP

Bol nam wel 25 gelletjes

Uiteindelijk kwam de Groninger als 61e op ruim dertig minuten van ritwinnaar Ben O'Connor over de streep. Het gebeurt in zijn carrière niet vaak dat de klimmer rekening moet houden met de tijdslimiet. "Maar ik wist dat ik goed zat, ik had nog zeven minuten over."

Twee minuten later komt ook Cees Bol over de streep. Met 32.21 minuten achterstand op O'Connor heeft de sprinter van DSM de tijdlimiet van 37.20 minuten ruimschoots gehaald. Zijn gezicht is asgrauw van de zware dag op de fiets, terwijl hij zich kort na de finish in warme en droge kleding hijst.

"De hele dag rij je met de tijdlimiet in je gedachten. Het is continu vol gas. Ik denk dat ik wel 25 gelletjes heb gegeten. Normaal zijn dat er vijf of tien per etappe", vertelt de nahijgende Bol.

Enkele sprinters uit koers door tijdslimiet

Terwijl hij nog aan het bijkomen is van zijn inspanning, verstrijkt de tijdslimiet waar veel collega-sprinters tegen knokken. Bol ziet dat tweevoudig etappewinnaar Mark Cavendish net op tijd is. Andere concurrenten als Arnaud Démare en Bryan Coquard zijn wel buiten tijd en worden gediskwalificeerd. De Belgische sprinter Tim Merlier is onderweg al afgestapt.

De suggestie dat de jury wegens de zware omstandigheden mild kan zijn tegen de laatkomers, wuift Bol resoluut weg. "Het is koers, hè."

"Het was echt ieder voor zich vandaag. Ik kon gelukkig in een aardig groepje meerijden, met mijn ploeggenoten Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen en ook Chris Froome. Onderweg rij je dan opeens klimmers als Julian Alaphilippe of Miguel Ángel Lopez voorbij", omschrijft hij het slagveld.

Bauke Mollema zat nog in de vroege ontsnapping, maar finishte op ruim een half uur van de winnaar. Bauke Mollema zat nog in de vroege ontsnapping, maar finishte op ruim een half uur van de winnaar. Foto: AFP

Renners kunnen maandag bijkomen op rustdag

Bol en Mollema kijken na twee dagen in de stromende regen uit naar de rustdag van maandag. "Met dit weer zijn die bergetappes echt een stuk zwaarder", zegt Mollema.

"Ik had in de Tour wel gehoopt op een beetje mooi weer, maar tot nu toe is het waardeloos. Gelukkig wordt het volgende week beter."