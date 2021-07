Tadej Pogacar koos ook in de tweede bergetappe van de Tour de France voor de aanval. De Sloveense titelverdediger reed zondag op de slotklim weg uit de favorietengroep omdat hij bang was zijn gele trui te verliezen.

Pogacar hoorde in de slotfase van de negende etappe, van Cluses naar Tignes, dat de eenzame koploper Ben O'Connor ruim acht minuten voorsprong had. Daarmee reed de Australiër virtueel in het geel.

"Hij was heel sterk vandaag en ik feliciteer hem met de ritzege", reageerde Pogacar, die op de slotklim versnelde en op 6.02 minuten als zesde over de finish kwam. Daarmee behield de Sloveen het geel en nam hij in het klassement meer afstand van zijn voornaamste concurrenten.

"Ik was bang dat ik de gele trui zou verliezen en daarom besloot ik te versnellen", gaf Pogacar als uitleg voor zijn aanval op de Montée de Tignes. "Het was misschien geen enorme ramp geweest, maar ik hou zo van deze trui."

De tweede Alpen-etappe in de Tour, daags voor de eerste rustdag, werd afgewerkt onder zware omstandigheden. Het was koud en regende bijna de hele dag.

"Het was veel kouder dan gisteren", zei Pogacar, die zaterdag de gele trui overnam van Mathieu van der Poel. "Veel renners hebben geleden, maar zelf ben ik bezorgder om de warme dagen die nog gaan komen. Die vind ik veel zwaarder."