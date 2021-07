De Franse sprinters Arnaud Démare, Bryan Coquard en vijf andere renners hebben de Tour de France zondag moeten verlaten. Zij kwamen buiten de tijdslimiet over de finish in de negende etappe.

Het septet passeerden de finish meer dan 37 minuten en 20 seconden na ritwinnaar Ben O'Connor. De Australiër bekroonde een fraaie solo met de overwinning in de lastige bergrit.

Démare beleefde sowieso een teleurstellende Tour. De 29-jarige renner van Groupama-FDJ kon zich alleen in de zesde etappe in de massasprint mengen en eindigde toen als vierde. In 2017 en 2018 won hij nog een etappe in de Franse wielerronde.

Coquard, de sprinter van de procontinentale ploeg B&B Hotels, deed twee keer mee in een massasprint, maar kwam niet verder dan een zestiende en zeventiende plek.

Ook de Italiaan Jacopo Guarnieri, de Zuid-Afrikanen Stefan de Bod en Nic Dlamini, de Fransman Anthony Delaplace en Belg Loïc Vliegen kwamen buiten tijd binnen. Zij moeten de Tour net als Démare en Coquard verlaten.

Van Avermaet net op tijd binnen

Vier andere renners voltooiden de bergrit wel net op tijd. De Belgen Greg Van Avermaet, Jelle Wallays en Victor Campenaerts en de Noor Amund Grøndahl Jansen hadden nog slechts vijf seconden over.

Mark Cavendish kwam anderhalve minuut binnen de tijdslimiet over de finish. De Britse sprinter, die deze Tour al twee etappes won, huilde bij het passeren van de streep tranen van geluk.

"Dit was een etappe waar ik doodsbang voor was", liet Cavendish weten. "Ik ben geëmotioneerd dat ik de finish heb gehaald en opgelucht dat ik nog in koers ben."

Maandag is de eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk. De Tour gaat dinsdag verder met een heuvelachtige rit tussen Albertville en Valence.