Ben O'Connor is door het dolle heen na zijn eerste ritezege in de Tour de France. De Australiër van AG2R bereikte na een indrukwekkende solo als eerste de top van de Montée de Tignes, maar kwam twee minuten tekort om de gele trui van Tadej Pogacar over te nemen.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

"Dit was altijd al een droom", aldus O'Connor na afloop in het flashinterview. "Om in de Tour te rijden, was al een droom. Ik wil iedereen bedanken die in mij geloofde, zoals mijn ouders en mijn vrienden. Het is een bijzondere reis geweest. Ik heb van elk moment genoten. Dit is speciaal."

O'Connor sprong aan het begin van de regenachtige etappe met nog zo'n veertig renners weg uit het peloton en bleef aan de voet van de 21 kilometer lange slotklim naar Tignes met de Colombianen Nairo Quintana en Sergio Higuita over.

Op de eerste kilometers van die beklimming sloeg de 25-jarige Australiër toe. Hij loste in eerste instantie Quintana en niet veel later moest ook Higuita eraan geloven. Op de streep in Tignes had hij een voorsprong van liefst vijf minuten op nummer twee Mattia Cattaneo.

"Ik zou helemaal niet in de kopgroep zitten vandaag, maar er kwam een grote groep los en ik ben ernaartoe gegaan", aldus O'Connor, die ook nog even virtueel in de gele trui reed.

"Ik wachtte en wist niet wat ik moest doen. Toen ik hoorde dat we vijf minuten hadden, was het een mooie kans. Op zo'n lange dag als vandaag weet ik dat ik altijd kan winnen. Het was verschrikkelijk weer. Misschien moet ik voortaan beter dalen, maar dat heeft me een hoop energie bespaard voor de slotklim."