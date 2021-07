Ben O'Connor heeft zondag de loodzware negende etappe van de Tour de France gewonnen. De Australiër kwam na een lange aanval solo aan bij de finish bergop in Tignes. Geletruidrager Tadej Pogacar pakte in de laatste kilometers weer tijd op alle andere klassementsrenners.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

De 25-jarige O'Connor had op de streep een voorsprong van liefst 5 minuten en 7 seconden op de nummer twee Mattia Cattaneo en boekte zijn eerste ritzege in de Tour. Hij won vorig jaar wel al een etappe in de Giro d'Italia.

De renner van AG2R mocht ook even hopen op de gele trui, maar moest genoegen nemen met de tweede plek in het klassement, op 2.01 minuten van Pogacar. O'Connor nam die plaats over van Wout van Aert, die met 70 kilometer te gaan moest lossen en veel tijd verloor.

Wilco Kelderman was op de dertiende plaats de beste Nederlander in de laatste Alpenrit. Hij verloor 45 seconden op Pogacar en blijft de nummer zeven van het klassement, op 5.58 minuten van het geel.

Uitslag negende etappe Tour 1. Ben O'Connor

2. Mattia Cattaneo +5.07 minuten

3. Sonny Colbrelli +5.34

4. Guillaume Martin +5.36

5. Franck Bonnamour +6.02

6. Tadej Pogacar +6.02

7. Richard Carapaz +6.34

8. Jonas Vingegaard +6.34

9. Enric Mas +6.34

10. Rigoberto Urán +6.34

Poels verliest bergtrui na één dag

Wout Poels ging net als zaterdag in de aanval, maar hij moest de bolletjestrui na één dag al afstaan aan Nairo Quintana.

Primoz Roglic en Mathieu van der Poel stapten zondag niet meer op. Jumbo-Visma-kopman Roglic is te gehavend na zijn valpartij eerder deze week, terwijl voormalige geletruidrager Van der Poel zich gaat richten op de mountainbikewedstrijd bij de Olympische Spelen. Zijn ploeggenoot Tim Merlier, winnaar van de derde rit, verliet de Tour tijdens de etappe.

Maandag is de eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk. De Tour gaat dinsdag verder met een heuvelachtige rit tussen Albertville en Valence.

Klassement Tour na negen etappes 1. Tadej Pogacar

2. Ben O'Connor +2.01 minuten

3. Rigoberto Urán +5.18

4. Jonas Vingegaard +5.32

5. Richard Carapaz +5.33

6. Enric Mas +5.47

7. Wilco Kelderman +5.58

8. Alexey Lutsenko +6.12

9. Guillaume Martin +7.02

10. David Gaudu +7.22

Regen, kou en veel loodzware cols

De regen, kou en het loodzware etappeprofiel weerhielden de renners er wederom niet van om er een harde koers van te maken. Een kopgroep van ruim veertig renners maakte zich na een flinke strijd los van het peloton. Met Dylan van Baarle, Bauke Mollema en Poels waren er drie Nederlanders mee.

Poels wilde punten pakken voor het bergklassement en was zeer actief. Hij klopte Quintana voor de eerste plaats boven op de Col des Saisies van eerste categorie, maar moest de Colombiaan, O'Connor, Michael Woods, Lucas Hamilton en Sergio Higuita vervolgens wel laten gaan op de Col du Pré.

Op de eerste klim van buitencategorie van deze Tour gaf Van Aert zoals verwacht zijn klassementsambities op. Hij loste uit het door UAE Team Emirates geleide peloton, dat ruim zeven minuten achter de vijf koplopers reed.

Wout Poels en de rest van de renners reden de hele dag in slecht weer. Wout Poels en de rest van de renners reden de hele dag in slecht weer. Foto: Getty Images

O'Connor rijdt virtueel in gele trui

Op de top van de Col du Pré, op 65 kilometer van de finish, waren vooraan alleen nog O'Connor, Quintana en Higuita over. Het trio begon samen aan de klim naar Tignes (20,8 kilometer à 5,5 procent), maar de twee Colombianen moesten bergop al snel lossen.

O'Connor reed op de slotklim weer even virtueel in de gele trui, totdat INEOS Grenadiers het commando in het pelotonnetje overnam van UAE. De Britse ploeg zorgde er zo voor dat Pogacar en zijn team de komende dagen extra energie moeten verspillen als leiders in de Tour.

Met nog 4 kilometer te gaan viel INEOS-kopman Richard Carapaz aan, maar Pogacar counterde makkelijk en reed zeer overtuigend weg bij de concurrentie. De Sloveen werd in de rituitslag zelfs nog zesde, op 6.02 minuten van O'Connor, en pakte minimaal een halve minuut op zijn rivalen.