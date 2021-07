Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma kan moeilijk accepteren dat Primoz Roglic heeft moeten opgeven in de Tour de France door een manoeuvre van Sonny Colbrelli. De Sloveense kopman verliet zondag de Tour omdat hij te veel last heeft van de verwondingen die hij aan het begin van deze week opliep bij de valpartij.

De 31-jarige Roglic kreeg maandag in de derde etappe een kwak van Colbrelli en ging als enige renner in het peloton hard tegen het asfalt.

Met veel schaafwonden vervolgde de nummer twee van de Tour van vorig jaar zijn weg, maar zaterdagavond kwam hij tot de conclusie dat doorgaan geen zin meer had. In de eerste bergrit van zaterdag verloor Roglic 35 minuten op ritwinnaar Dylan Teuns.

"Vallen hoort erbij in de hectiek, maar hier wordt hij letterlijk de Tour uit gebeukt door een andere renner", zegt Zeeman na de opgave van Roglic tegen de NOS. "Zo kijken wij ernaar. Dat maakt het natuurlijk wel pijnlijk en moeilijk om te accepteren."

Zeeman zei zaterdag voor de start van de bergrit in de Alpen nog dat Jumbo-Visma pas maandag op de eerste rustdag een besluit zou nemen over het vervolg van Roglic, maar daarop kwamen de ploeg en Roglic terug.

Primoz Roglic kwam zaterdag in de eerste bergrit op 35 minuten binnen van ritwinnaar Dylan Teuns. Foto: AFP

'Trad geen enkele verbetering op'

"Primoz heeft gisteren in de wedstrijd gevoeld dat er geen enkele verbetering optrad", aldus Zeeman. "Het gaf hem zo veel pijn en het kostte hem zo veel energie. We hebben na de etappe samen gezeten en gezamenlijk gezegd dat dit geen zin heeft."

"We moeten realistisch naar de zaken blijven kijken. De Tour is de belangrijkste wedstrijd, maar er volgen nog meer wedstrijden, bijvoorbeeld de Vuelta. Als je hier doorgaat, ben je aan het einde zo uitgewrongen dat je dat ook niet meer haalt."

Roglic richt zich dit jaar nog op de wegrace op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli) en zal door zijn val in de Tour waarschijnlijk ook deelnemen aan de Vuelta a España, die op 14 augustus van start gaat.

De overgebleven renners in de Tour de France zijn momenteel bezig aan de negende etappe, een zware bergrit van bijna 145 kilometer van Cluses naar Tignes. De finish ligt op de top van de Montée de Tignes. Het verloop van de rit is te volgen in ons liveblog.