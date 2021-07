Mathieu van der Poel is daags na het verliezen van de gele trui afgestapt in de Tour de France. De Nederlander gaat zich voorbereiden op de olympische mountainbikerace in Tokio, zo laat hij zondag voor de start van de negende Tour-etappe weten.

De 26-jarige Van der Poel moest zaterdag in de eerste bergrit in de Tour de France lossen uit het peloton en verloor zijn gele trui aan een ontketende Tadej Pogacar. Aan de streep in Le Grand-Bornand moest hij 21 minuten toegeven op de Sloveense Tour-winnaar van vorig jaar.

Na de finish liet Van der Poel weten dat hij maandag op de rustdag een besluit zou nemen over zijn vervolg in de Tour, maar die beslissing heeft hij dus al een dag eerder genomen. De Brabander jaagt op 26 juli in Tokio op de olympische titel in het mountainbiken, de discipline die hij combineert met wielrennen en veldrijden.

Van der Poel sloeg vorige week zondag na een fraaie demarrage op de Mûr-de-Bretagne een dubbelslag en reed uiteindelijk zes dagen in de leiderstrui. Alleen Joop Zoetemelk, Wout Wagtmans en Gerrie Knetemann droegen van alle Nederlandse renners langer het geel in de grootste wielerkoers ter wereld.

De afmelding van Van der Poel volgt op dezelfde ochtend als de opgave van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma had te veel last van de verwondingen die hij aan het begin van deze week opliep. De 31-jarige Roglic kwam maandag hard ten val na een manoeuvre van Sonny Colbrelli en liep daarbij flink wat schaafwonden op.

'Geweldige eerste week gehad'

"Het is een geweldige week geweest voor het team", verklaart Van der Poel zaterdag zijn opgave in de Tour. "We hebben twee ritten gewonnen en zes dagen in het geel gereden. Jammer genoeg zal ik vandaag niet starten. Ik heb samen met mijn ploeg besloten dat het 't best voor mij is om te stoppen en met te focussen op de Spelen."

"Ik neem wat tijd om te herstellen van deze eerste week. Ik heb wat andere doelen, we wisten dat het onmogelijk was om de hele Tour te doen en dan top te kunnen zijn in Tokio. Ik heb een geweldige eerste week hier gehad en volgend jaar kom ik terug om wel Parijs te halen."

De Tour de France wordt zondag vervolgd met een bergrit over bijna 145 kilometer van Cluses naar de top van de Montée de Tignes. Pogacar heeft een voorsprong van één minuut en 48 seconden op nummer twee Wout van Aert, de eeuwige rivaal van Van der Poel. Maandag staat de eerste rustdag in de Tour op het programma.