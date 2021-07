Na de eerste rustdag staat het peloton dinsdag opnieuw een relatief rustige dag te wachten. De tiende rit (Albertville-Valence over 190,7 kilometer) kent in het eerste deel wat klimwerk, maar de finale is relatief vlak, waardoor de sprinters mogen hopen op dagsucces.

De organisatie van de Tour de France heeft voor de makkelijkste weg gekozen om de Alpen te verlaten. De enige gecategoriseerde klim is na zo'n 46 kilometer de Col de Couz.

De beklimming is in vergelijking met al het klimwerk op de laatste twee dagen voor de rustdag met een lengte van 7,4 kilometer en een gemiddelde stijging van 2,8 procent geen lastige. Het is de enige col waar één punt voor de bolletjestrui te verdienen is.

Nairo Quintana, die zondag de leiding in het bergklassement overnam van Wout Poels, zal daar niet van wakker liggen. De Colombiaan heeft in het nevenklassement momenteel acht punten voorsprong op Michael Woods en elf punten op Poels.

Op 40 kilometer van de streep ligt er nog wel een klimmetje van 5,3 kilometer à 3,8 procent dat niet meetelt voor de bolletjestrui. Mogelijk moedigt het heuveltje avonturiers wel aan om een massasprint te voorkomen.

Cavendish vervolgt jacht op Tour-record

Valence was drie keer eerder de finishplaats in de Tour. Na de ritzege van aanvaller Chepe González bij de primeur in 1996, wonnen sprinters André Greipel en Peter Sagan in respectievelijk 2015 en 2018.

Ook dit jaar lijken de sprinters aan zet en daarbij zijn de ogen na het vertrek van Arnaud Démare en Tim Merlier gericht op Mark Cavendish.

De 36-jarige Brit staat na zijn twee overwinningen van vorige week op 32 etappezeges in de Tour en heeft steeds meer zicht op het record van Eddy Merckx, die in totaal 34 ritten op zijn naam schreef. Deze etappe is voor Cavendish de uitgelezen mogelijkheid om een stap dichter bij het record te komen.

Officiële start: 13.05 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.30 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Mark Cavendish

⭐⭐⭐⭐ Peter Sagan, Wout van Aert

⭐⭐⭐ Sonny Colbrelli, Michael Matthews

⭐⭐ Cees Bol, Nacer Bouhanni

⭐ Jasper Philipsen