Primoz Roglic gaat zondag niet van start in de negende etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma heeft te veel last van de verwondingen die hij aan het begin van deze week opliep.

De 31-jarige Roglic kwam maandag in de derde etappe hard ten val. De Sloveen ging met een hoop verband om zijn lichaam wel van start in de vierde rit en hield het de afgelopen dagen vol, maar hij kon niet op de top van zijn kunnen presteren en verloor veel tijd in het algemeen klassement.

In de achtste etappe van zaterdag leek het er al even op dat Roglic af zou stappen, maar hij bleef op zijn fiets en kwam op 35 minuten van ritwinnaar Dylan Teuns over de finish. Jumbo-Visma zou aanvankelijk maandag op de rustdag een besluit nemen over Roglic, maar hij gaat zondag dus al niet meer van start.

"We hebben gezamenlijk deze keuze gemaakt", zegt Roglic. "Het heeft geen zin om op deze manier door te gaan. Het is nu zaak om te herstellen en te focussen op mijn nieuwe doelen. Ik ben erg teleurgesteld dat ik de Tour moet verlaten, maar ik moet het accepteren zoals het is. Ik blijf optimistisch en kijk vooruit."

Roglic had niet verwacht dat de valpartij in de derde etappe zulke grote gevolgen zou hebben. "Ik kijk nooit zo ver vooruit. Na een aantal dagen zag ik dat ik niet vooruit ging in mijn herstel. Hoewel ik mezelf in de tijdrit heb verrast, had ik de dagen daarna weer een slecht gevoel. De lange en zware etappes eisen hun tol. Daar ga ik nu van herstellen."

Pogacar nu al dicht bij nieuwe eindzege

Het is een flinke domper voor de kopman van Jumbo-Visma, die juist revanche wilde nemen voor de Tour de France van vorig jaar. Roglic stevende toen af op de eindzege, maar in de voorlaatste etappe (een tijdrit naar La Planche des Belles Filles) verloor hij de gele trui verrassend aan zijn landgenoot Tadej Pogacar.

De 22-jarige Pogacar is hard op weg om de Ronde van Frankrijk opnieuw te winnen. De kopman van UAE Team Emirates staat in het algemeen klassement 1.48 minuut voor op naaste belager Wout van Aert, die geen klassementsambities heeft. De Kazach Alexey Lutsenko staat derde op ruim 4,5 minuut van Pogacar (+ 4.38).

Roglic gaat zich nu richten op de wegwedstrijd bij de Olympische Spelen in Tokio, die op zaterdag 24 juli wordt verreden. De voormalige schansspringer won eerder dit jaar de Ronde van Baskenland en eindigde als tweede in de Waalse Pijl.

De Tour de France gaat zondag zonder Roglic verder met een bergetappe van 145 kilometer richting Tignes, met finish bergop. De officiële start is om 13.10 uur in Cluses.