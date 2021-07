Alleen een valpartij of andere malheur lijkt Tadej Pogacar nog van zijn tweede eindzege in de Tour de France af te kunnen houden. De Sloveen domineerde in de eerste week op elk terrein en heeft zijn concurrenten op ruime achterstand gezet.

Pogacar kreeg zaterdag in Le Grand-Bornard de vraag wie nu eigenlijk zijn grote concurrent was. Terwijl de nieuwe geletruidrager nadacht over een antwoord, werd hij geholpen door de interviewer. "Of ben je zelf je grootste concurrent?"

"Ha, ik denk het ja", antwoordde de 22-jarige Pogacar met een lach. "We zullen het wel zien, dag per dag. Ik heb nu het geel en we zijn overal op voorbereid."

In de eerste Tour-week domineerde Pogacar in de tijdrit en het hooggebergte en ging hij in de heuvelritten met de besten mee. Na acht etappes heeft hij feitelijk gezien geen concurrent meer over.

Wout van Aert staat op 1.48 minuut nog enigszins in de buurt, maar de Belg van Jumbo-Visma heeft geen ambities voor het klassement en kan in het hooggebergte niet met de toppers mee. Alle andere renners geven al meer dan 4.30 minuten toe op de kopman van UAE Emirates.

65 Samenvatting Tour: Van der Poel verliest gele trui aan Pogacar

Pogacar noemt aanval de beste verdediging

Vooraf werden Primoz Roglic en Geraint Thomas als grootste concurrenten van Pogacar gezien, maar door valpartijen liepen zij een ruime achterstand op. De Sloveen en de Brit kwamen zaterdag op zo'n 35 minuten als 175e en 174e over de streep en Roglic maakte zondagochtend zelfs bekend af te stappen.

De overgebleven klassementsrenners probeerden het Pogacar en zijn niet zo al te sterk ogende ploeggenoten vrijdag in een liefst 249 kilometer lange etappe zwaar te maken. Na die rit zei Pogacar nog dat hij moest leren hoe het is om defensief te koersen. "Dat heb ik zaterdag wel laten zien. De aanval is de beste verdediging."

"Vrijdag reed iedereen tegen mij. En zaterdag was het payback time", aldus Pogacar. Hij viel met 30 kilometer te gaan aan en reed bergop op het buitenblad weg bij al zijn concurrenten en pakte ruim drie minuten.

Pogacar wil nog niet te vroeg juichen

Toch denkt Pogacar niet dat de spanning in de strijd om de gele trui volledig verdwenen is. "Ik heb de Tour niet gekild. Er is nog een lange weg te gaan. Zaterdag heb ik een gat geslagen, maar misschien doet iemand anders dat zondag wel."

Zondag staat er opnieuw een Alpenrit op het programma. De renners moeten voor het eerst deze Tour een col van de buitencategorie bedwingen en de finish ligt in Tignes, op een klim van de eerste categorie.