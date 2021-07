Wilco Kelderman houdt na een solide eerste Alpenrit zicht op een podiumplaats in de Tour de France. De kopman van BORA-hansgrohe zag wel hoe de ontketende Tadej Pogacar een voorschot nam op de eindzege.

"Pogacar was echt ongelooflijk sterk vandaag", zei Kelderman na de finish van de zevende etappe. Daarin viel de Sloveense titelverdediger al op 30 kilometer voor de streep aan uit de groep met favorieten.

Alleen Richard Carapaz deed tevergeefs een poging om de ontketende Sloveen te volgen. Kelderman reed met een groepje van negen klassementsrenners naar de finish en verloor ruim drie minuten op Pogacar.

De geboren Amersfoorter steeg van de veertiende naar de zevende plaats in het klassement. Pogacar heeft na de eerste Tour-week al een riante voorsprong, maar achter hem ligt de strijd in de top tien van het klassement nog helemaal open.

Kelderman herstelt zich van matige tijdrit

In de eerste week maakte Kelderman een sterke indruk, op de tijdrit na. Door een elleboogblessure zat hij niet comfortabel op zijn tijdritfiets en verloor hij veel tijd.

"Vandaag voelde ik me de hele dag goed. Ik zat in een sterke groep en kon goed meekomen", vertelde Kelderman.

"Het was door de regen opnieuw een hele zware dag. Vanaf het begin was het hard koersen, want het duurde lang voordat er een echte kopgroep ontstond."

Ploegleider Poitschke vindt dat Kelderman goede zaken doet

Enrico Poitschke, ploegleider van BORA-hansgrohe, was tevreden met het optreden van zijn kopman. "Het was een erg sterke race van Wilco en dat was mooi om te zien. Hij staat er nog altijd goed voor in het klassement."

"Door de kou en regen was het opnieuw een zware dag voor iedereen. Veel jongens hadden het moeilijk en hebben tijd verloren, maar wij hebben goede zaken gedaan in het klassement", concludeerde de Duitse ploegleider.

Zondag koerst het peloton in de laatste etappe voor de eerste rustdag opnieuw in de Alpen. Met de Col du Pré staat de eerste klim van de buitencategorie op het programma en de finish ligt op de top van de Montée de Tignes.