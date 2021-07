Bij zijn negende deelname aan de Tour de France wist Wout Poels zaterdag voor het eerst een trui te veroveren. De klimmer was de hele dag in de aanval en greep de leiding in het bergklassement.

"Eigenlijk had ik deze etappe al aan het begin van de Tour in mijn gedachten", vertelde Poels na de finish in Le Grand-Bornard. "Als ik een keer een poging wilde wagen voor die bolletjestrui, dan was het hier wel."

Poels' ploeg Bahrain Victorious beleeft sowieso een topweekend. Vrijdag won Matej Mohoric de etappe en veroverde hij de bolletjestrui. Zaterdag soleerde Dylan Teuns naar de zege in de Alpen. Poels greep niet alleen de leiding in het bergklassement, maar werd ook uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de dag.

De 33-jarige Limburger reed de hele dag in de aanval in de kletsnatte bergrit, soms solo op kop. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de finish.

"Het was aanvallen, aanvallen, aanvallen, snel wat eten en weer aanvallen", vatte hij samen. "Door de regen was het erg tricky in de afdalingen. Je moest de hele dag geconcentreerd zijn. Maar we kunnen vanavond weer aan de champagne."

Bergklassement na achtste etappe Tour de France 1. Wout Poels (Ned) - 23 punten

2. Michael Woods (Can) - 16 punten

3. Dylan Teuns (Bel) - 12 punten

4. Matej Mohoric (Slv) - 11 punten

5. Tadej Pogacar (Slv) - 10 punten

'Bij Sky had ik niet de vrijheid om dit te doen'

Poels keek er al naar uit om zondag voor het eerst in zijn carrière een trui in de Tour de France te dragen. "Dat wordt een mooie dag. Eens kijken hoe ver ik ga komen."

Bij vier van zijn negen Tour-deelnames reed Poels als knecht bij Team Sky, waar hij kopmannen Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal aan de eindzege hielp.

"Bij Sky had ik natuurlijk niet de vrijheid om dit soort dingen te doen. Daarom ben ik ook naar een andere ploeg gegaan", vertelde hij. "Dat leverde vorig jaar al een toptienklassering in een grote ronde op (zesde in de Vuelta a España, red.) en vandaag de bolletjestrui."

'Zonde om trui meteen al weg te geven'

Nu hij de bolletjestrui om zijn schouders heeft, overweegt Poels daar ook echt een doel van te gaan maken. In het algemeen klassement staat hij vijftiende, met 8.51 minuten achterstand op leider Tadej Pogacar.

"Ik ga het van dag tot dag bekijken, maar het is in elk geval zonde om hem gelijk weer weg te geven."

"Misschien is het mooi om er werk van te maken om die trui naar Parijs te brengen, maar we zitten pas aan het einde van de eerste week. We hebben net de eerste bergrit gehad. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren."