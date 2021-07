Tadej Pogacar vertelde zijn ploeggenoten pas tijdens de koers over zijn indrukkwekkende aanval in de eerste bergrit van de Tour de France. Dankzij zijn 30 kilometer lange solo nam de Sloveen de gele trui over van Mathieu van der Poel en pakte hij minuten op zijn concurrenten.

"Ik zei vanmorgen nog dat ik eerst wilde zien hoe het zou gaan", zei Pogacar na afloop van de loodzware bergrit in het flashinterview. "Het was voor iedereen een zware dag. Er reden overal renners. Ik voelde me goed in dit weer en zei voor de laatste drie beklimmingen tegen mijn ploeggenoten dat ik de race op zijn kop wilde zetten. Dat deed ik."

De 22-jarige Pogacar sprong op de flanken van de Col de Romme weg uit de groep met favorieten. Aanvankelijk kon alleen Richard Carapaz het wiel van de Tour-winnaar van vorig jaar volgen, maar de Ecuadoraan van INEOS Grenadiers moest alsnog lossen en verloor op de streep in Le Grand-Bornand drie minuten en twintig seconden op Pogacar.

"De beklimmingen waren erg zwaar en ik zag iedereen lijden", aldus Pogacar over zijn aanval op 30,5 kilometer van de streep. "Ik schoot mezelf weg en reed in het hoogste tempo naar de finishlijn. Ik ben erg blij."

Tadej Pogacar sprong op 30,5 kilometer weg uit de groep met favorieten en werd niet meer teruggezien door de concurrentie. Foto: Getty Images

'Ze dachten dat ze ons konden breken'

Pogacar had niet verwacht dat de concurrentie het zo zou laten afweten in de eerste bergrit. "We deden gisteren een hoop kopwerk en ze vielen ons continu aan. Ze dachten dat ze ons team konden breken. Ik had verwacht dat ze meer zouden laten zien, maar uiteindelijk waren ze te moe en hadden ze vandaag ook last van de kou en de regen."

Pogacar heeft in het klassement al een voorsprong van 1 minuut en 48 seconden op nummer twee Wout van Aert en lijkt zelf zijn grootste concurrent voor de eindzege. "Ik denk het", zei hij met een brede glimlach. "We gaan het dag voor dag bekijken. We zijn voorbereid op het verdedigen van de gele trui. We hebben een supersterk team."

De Tour de France gaat zondag verder met een nieuwe bergrit van Cluses naar Tignes. Onderweg moeten de renners vijf cols bedwingen, waaronder de Col du Pré van de buitencategorie. De finish ligt op de top van de Montée de Tignes.