Als het aan Mathieu van der Poel ligt, rijdt hij ook de resterende twee weken van de Tour de France. De Nederlander beseft echter ook dat hij verstandig moet zijn met het oog op de Olympische Spelen, waar hij voor goud op de mountainbike gaat.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

Van der Poel raakte zijn gele trui zaterdag kwijt aan een ontketende Tadej Pogacar. Er wordt verwacht dat hij een dezer dagen uit de Tour stapt om zich op de Spelen te richten, maar zelf is hij daar nog niet helemaal uit.

"Ik wil heel graag door tot Parijs, maar we moeten zien of dat kan. Ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft. Ik heb ook nog een ander doel natuurlijk. Ze zullen me van de fiets moeten halen. Het is wel leuk in de Tour, eigenlijk", aldus Van der Poel.

"Al denk ik, om heel eerlijk te zijn, niet dat ik nog iets te winnen heb. Mijn Tour is al meer dan geslaagd. Ik heb langer dan verwacht in het geel gereden en een mooie etappe gewonnen. We hebben nog niks beslist, op de rustdag gaan we samenzitten."

De eerste rustdag is maandag, nadat Van der Poel en de overige renners zondag nogmaals een pittige bergrit voor de kiezen krijgen. Ze gaan daarin over vijf cols, waarvan een van de buitencategorie en twee van de eerste categorie.

'Ik was vrij in orde vandaag'

Van der Poel loste zaterdag op de Col de Romme en reed, met de Spelen in zijn achterhoofd, relatief rustig naar de finish. De 26-jarige Nederlander verloor bijna 22 minuten op ritwinnaar Dylan Teuns en heeft er vrede mee dat hij niet langer de geletruidrager is.

"Ik had al het besef dat het 'm niet ging worden, dus dan heeft het niet heel veel nut om ertegen te blijven vechten. Maar ik was vrij in orde vandaag, ook bergop, dus daar ben ik tevreden mee. Het was een redelijk straffe etappe. Het tempo was hoog."

Van der Poel reed zes dagen in het geel en is een van de Nederlanders die het langst leidden in de Tour. Alleen Joop Zoetemelk, Wout Wagtmans en Gerrie Knetemann hadden de gele trui langer in bezit.