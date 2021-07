Dylan Teuns is behoorlijk ontroerd na zijn fraaie zege zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France. De Belgische renner van Bahrain Victorious droeg zijn overwinning op aan zijn overleden opa.

"Dit is een eerbetoon aan mijn opa die vlak voor de Tour overleed. Twee dagen voor ik naar Frankrijk moest vertrekken, was zijn begrafenis. Vandaar dat ik mijn vinger in de lucht stak toen ik over de finish kwam. De laatste 10 kilometer waren erg emotioneel voor mij. Ik hoop dat hij trots op me is", zei Teuns.

Teuns kwam op ruim 50 kilometer van de streep in een grote kopgroep terecht, waarna hij op de slotklim, de Col de la Colombière, de beslissende aanval plaatste. Hij reed weg bij Michael Woods en soleerde naar de meet.

"Tactisch was het geen gemakkelijke koers. Het was een nerveus begin en we moesten veel proberen om met een groep weg te geraken. Wout (Poels, zijn ploeggenoot, red.) mikte op de bolletjestrui en ging solo. Daardoor zat ik in een zetel en hoefde ik niet mee te werken", analyseerde Teuns.

"Op de voorlaatste klim was ik een beetje ongerust, omdat ze vanaf de voet heel snel gingen. Ik kon hen moeilijk volgen, maar keerde uiteindelijk toch nog terug en besloot op de slotklim om er zelf vandoor te gaan. Ik wist dat Pogacar mij op het einde nog naderde, maar vertrouwde erop dat ik genoeg voorsprong had."

Teuns boekte zodoende zijn tweede ritzege ooit in de Tour, na zijn overwinning in 2019 op La Planche des Belles Filles. "Het was tot nu toe een moeilijk jaar voor mij. Ik kwam nooit dicht bij mijn doelen, maar nu kan ik eindelijk eens juichen."