Ook al verloor Mathieu van der Poel zaterdag zijn gele trui, hij mag zich een van de Nederlanders noemen die het langst het leiderstricot droegen in de Tour de France. De renner van Alpecin-Fenix moet alleen Joop Zoetemelk, Wout Wagtmans en Gerrie Knetemann voor zich dulden.

Van der Poel droeg het geel vanaf de derde Tour-etappe - hij nam de leiding over van Julian Alaphilippe - en raakte zijn leiderstrui na de achtste rit kwijt aan de ontketende Tadej Pogacar.

Van de drie Nederlanders die langer in het geel reden dan Van der Poel, is Zoetemelk degene met verreweg de meeste dagen als klassementsleider achter zijn naam. In de Tour-edities van 1971, 1973, 1978, 1979 en 1980 was hij in totaal 22 dagen de geletruidrager.

Op gepaste afstand volgt de in 1994 overleden Wagtmans, die in 1954, 1955 en 1956 in totaal tijdens twaalf dagen het geel om zijn schouders had. De in 2004 overleden Knetemann pakte in 1978, 1979, 1980 en 1981 de gele trui en had het tricot in totaal acht dagen in zijn bezit.

Alleen Zoetemelk - hij droeg de gele trui tien dagen in de Tour van 1980 - en Wagtmans (zeven dagen geletruidrager in 1954) waren tijdens één editie langer klassementsleider dan Van der Poel.

Behalve Zoetemelk, Wagtmans, Knetemann en Van der Poel waren ook Wim van Est, Gerrit Voorting, Jelle Nijdam, Jan Raas, Teun van Vliet, Jan Janssen, Ab Geldermans, Gerben Karstens, Jacques Hanegraaf, Johan van der Velde en Mike Teunissen langer dan een dag geletruidrager.