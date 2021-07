Mathieu van der Poel heeft zaterdag na zes dagen afscheid moeten nemen van de gele trui in de Tour de France. Een ontketende Tadej Pogacar nam in de achtste etappe, een zware bergrit, de leiding in het klassement over en lijkt aan het einde van de eerste week al een haast onoverbrugbaar gat met de concurrentie te hebben geslagen.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

Pogacar viel met nog ruim 30 kilometer te gaan aan en de Tour-winnaar van vorig jaar pakte met een indrukwekkende solo minuten op de andere klassementsrenners. Hij eindigde als vierde in Le Grand-Bornand, op 49 seconden van de Belgische ritwinnaar Dylan Teuns.

Van der Poel moest in de stromende regen op de voorlaatste col lossen uit de groep met favorieten en verloor bijna 22 minuten. De kopman van Alpecin-Fenix ging sinds zijn zege zondag in de tweede rit aan de leiding in het klassement. Joop Zoetemelk (22 dagen), Wout Wagmans (twaalf dagen) en Gerrie Knetemann (acht dagen) zijn de enige drie Nederlanders die zich langer geletruidrager mochten noemen.

De 22-jarige Pogacar heeft na acht dagen een voorsprong van 1 minuut en 48 seconden op Wout van Aert, die tweede staat in het klassement. De nummer drie Alexey Lutsenko volgt al op 4.38 minuten, terwijl Rigoberto Urán vierde staat op 4.46 minuten.

Wilco Kelderman klom naar de zevende plek op 5.13 minuten van het geel. Poels staat vijftiende, Bauke Mollema zestiende, Van der Poel is de nummer 23 van het klassement en Steven Kruijswijk vindt zichzelf terug op plek 28.

Klassement na achtste etappe Tour 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) +1.48 minuten

3. Alexey Lutsenko (Astana) +4.38

4. Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) +4.46

5. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +5.00

6. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5.01

7. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) +5.13

8. Enric Mas (Movistar) +5.15

9. David Gaudu (Groupama-FDJ) +5.52

10. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) +6.41

Poels pakt bolletjestrui

Wout Poels reed de hele dag in de aanval en dat leverde hem de vijfde plek in de rituitslag en vooral de leiding in het bergklassement op. De Nederlander van Bahrain Victorious neemt de bolletjestrui over van zijn ploeggenot Matej Mohoric.

Eerder deze Tour mocht de Nederlander Ide Schelling zich al vijf dagen de beste klimmer noemen en was Van der Poel ook één dag leider in het bergklassement.

Zondag staat er wederom een zware bergrit op het programma. De negende etappe finisht in Tignes, na een klim van bijna 21 kilometer.

Uitslag achtste etappe Tour de France 1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

2. Ion Izagirre (Astana) +0.44 minuten

3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) +0.47

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +0.49

5. Wout Poels (Bahrain Victorious) +2.33

Poels zeer actief in eerste echt bergrit

Ondanks het slagveld van vrijdag werd er zaterdag in de eerste echte bergrit van deze Tour meteen weer vanaf de start flink gekoerst. Door het hoge tempo moesten grote namen als Chris Froome, Geraint Thomas en Primoz Roglic al heel snel lossen.

Terwijl een vrachtwagen enige tijd de weg op de derde col van de dag blokkeerde, demarreerde Poels op de eerste gecategoriseerde klim van de etappe. De Limburger, die het al eerder had geprobeerd, sloeg solo een gaatje en pas op 56 kilometer van de finish kreeg hij gezelschap van zeventien andere renners.

Op de Col de Romme, de voorlaatste klim van de dag (8,8 kilometer à 8,9 procent) met de top op 29 kilometer van de finish, moest Van der Poel lossen uit de groep met favorieten en zei hij zijn gele trui vaarwel. Vlak daarna kon ook Van Aert het tempo niet meer volgen.

Wout Poels was zeer actief in de achtste etappe. Wout Poels was zeer actief in de achtste etappe. Foto: ANP

Niemand kan Pogacar volgen

Vervolgens zette Pogacar de Tour naar zijn hand. Alleen Richard Carapaz kon de aanval van de titelverdediger heel even volgen, maar ook de Ecuadoraan moest het wiel van de Sloveen al snel laten gaan.

Pogacar ging met een achterstand van ruim vier minuten op jacht naar de kopgroep, waaruit Michael Woods in zijn eentje was ontsnapt. Op de Col de la Colombière, de slotklim van 7,5 kilometer à 8,4 procent met de top op 14 kilometer van de finish, kreeg Woods gezelschap van Teuns, maar kwam Pogacar snel dichter bij de twee koplopers.

Teuns reed weg bij Woods en had op de top van de Col de la Colombière tien seconden voorsprong op Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates nam geen risico in de natte afdaling naar Le Grand-Bornand, waardoor Teuns net als in 2019 een ritzege boekte in de Tour.