Wout Poels heeft in de achtste etappe van de Tour de France de bergtrui gepakt. De Nederlander van Bahrain Victorious verzamelde bij een aanval in de Alpenrit naar Le Grand-Bornand genoeg punten om Matej Mohoric uit de bolletjestrui te rijden.

De 33-jarige Poels is al de derde Nederlander die deze Tour het bergklassement aanvoert. Ide Schelling reed zes dagen in de bolletjestrui. Een van die dagen was de trui eigenlijk in het bezit van Mathieu van der Poel, maar die had toen het geel al om zijn schouders.

Poels trok in de eerste bergrit van deze Tour snel ten aanval en kwam op de Côte de Copponex (derde categorie), de Côte de Menthonnex-en-Bornes (vierde categorie) en de Mont-Saxonnex (eerste categorie) als eerste boven.

Op de Col de Romme (eerste categorie), toen Poels inmiddels al was ingerekend door een achtervolgende groep, kwam hij als tweede boven achter Michael Woods. Daardoor bracht hij zijn totaal op 21 bergpunten.

Poels, die in het algemeen klassement al op grote achterstand staat, finishte in de etappe als vijfde en kreeg bovendien de prijs voor de strijdlust. De dagzege ging naar zijn Belgische ploeggenoot Dylan Teuns.