Jumbo-Visma gaat maandag op de eerste rustdag beslissen of Primoz Roglic voortijdig de Tour de France verlaat. De Sloveense renner is zwaar gehavend en lijkt na één week al kansloos voor de eindzege.

Roglic kwam tijdens de derde etappe hard ten val en verloor daardoor meteen kostbare tijd in het algemeen klassement. Hij ging een dag later - helemaal ingepakt met verband - gewoon van start, maar werd in de tijdrit en de zevende etappe op een minutenlange achterstand gereden. Zo moet hij als nummer 33 al bijna zes minuten goedmaken op Tadej Pogacar.

"We nemen op de rustdag de beslissing of Primoz wel of niet verdergaat in deze Tour. We houden er zeker rekening mee dat hij afstapt met het oog op de Olympische Spelen en eventueel de Vuelta a España", zei sportief directeur Merijn Zeeman zaterdag voorafgaand aan de achtste etappe.

De kans wordt steeds groter dat Roglic er de brui aan geeft, aangezien hij al vroeg in de achtste etappe moest lossen uit het peloton. Hij is op dit moment nog in koers.

Roglic, die de laatste maanden geen wedstrijd reed maar voor een hoogtestage koos, gold als een van de topfavorieten voor de eindzege in deze Tour. Hij was vorig jaar al heel dicht bij de overwinning, maar moest die toen na een memorabele tijdrit op de voorlaatste dag aan Pogacar laten.

Mathieu van der Poel is de huidige geletruidrager. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft dertig seconden voorsprong op zijn naaste achtervolger Wout van Aert van Jumbo-Visma. Zaterdag wordt de eerste bergrit afgewerkt, waardoor Van der Poel vol aan de bak moet om zijn leidende positie te verdedigen.