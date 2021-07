Na de eerste echte bergetappe van zaterdag krijgen de renners zondag opnieuw een hoop klimwerk voor de kiezen. De negende rit finisht na een lange klim in Tignes en dus lijkt de nieuwe geletruidrager Tadej Pogacar alleen maar meer tijd te kunnen pakken.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

Twee jaar geleden had de negentiende etappe van de Tour moeten finishen in het bekende skidorp Tignes, maar de organisatie besloot de rit nog voor de slotklim stil te leggen omdat de wegen onbegaanbaar waren door hagel, modderstromen en hevige sneeuwval.

Het is geen toeval dat de Tour dit jaar al terugkeert naar Tignes, dat door veel ploegen - waaronder Jumbo-Visma - vaak gebruikt wordt als uitvalsbasis voor een hoogtestage.

De meeste klassementsrenners zullen de slotklim daarom goed kennen. De Montée de Tignes is liefst 20,8 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 5,5 procent.

Na de start in Cluses moet het peloton eerst nog over de Côte de Domancy (2,5 kilometer à 9,7 procent), de Col de Saisies (9,5 kilometer à 6,2 procent), de Col du Pré van de buitencategorie (13,1 kilometer à 7,4 procent) en de Cormet de Roselend (5,8 kilometer à 6,3 procent).

Het profiel van de negende etappe van de Tour de France. Het profiel van de negende etappe van de Tour de France. Foto: Bart-Jan Dekker

Pogacar kan weer verder uitlopen

Pogacar heeft na zijn indrukwekkende solo van zaterdag al een ontzettend groot gat geslagen met de andere klassementsrenners. De loodzware Alpenrit van zondag lijkt voor de Sloveen een kans om nog verder uit te lopen.

De ritzege van vluchter Dylan Teuns in de zevende etappe zal veel avonturiers wat extra vertrouwen geven om zondag voor de winst te gaan, zeker met in het achterhoofd dat maandag de eerste rustdag is.

Officiële start: 13.10 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.45 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Tadej Pogacar

⭐⭐⭐⭐ Richard Carapaz

⭐⭐⭐ Rigoberto Urán, Alexey Lutsenko

⭐⭐ Jonas Vingegaard, Enric Mas

⭐ Wout Poels, Simon Yates