Nog 25 km - Michael Woods is in dalende lijn op weg naar de volgende en laatste klim van de dag, de Col de la Colombière. De voet van de klim volgt op 22,9 kilometer van de streep in Le Grand-Bornand. De vraag is of een voorsprong van drie minuten genoeg is op deze ontketende Tadej Pogacar, die net als Mathieu van der Poel deze Tour de France kleur geeft met gewaagde uitvalspogingen.