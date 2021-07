Nog 48 km - De achttien koplopers rijden in goede harmonie rond op de flanken van de Côte de Mont-Saxonnex, maar dat zal met de top in zicht wel veranderen als er punten te verdienen zijn voor het bergklassement. De renners die als eerste de top bereikt, rijdt virtueel in de bergtrui. Die is nu nog in het bezit van Matej Mohoric, de etappewinnaar van gisteren.