Tadej Pogacar zag zijn ploeggenoten van UAE Emirates vrijdag bergen werk verrichten. De titelverdediger werd vanuit meerdere hoeken aangevallen in een loodzware etappe in de Tour de France.

"Deze dag heeft zeker veel energie gekost", zei Pogacar na de finish in Le Creusot. "Maar ik ken mijn team en weet hoe sterk ze zijn. Ze hebben keihard gewerkt vandaag."

Hoezeer de ploeg van Pogacar had afgezien, bleek wel uit de daguitslag. Zes van de acht renners van UAE Emirates kwamen bij de laatste 28 renners over de streep. Alleen Rafal Majka slaagde erin om in de groep met favorieten te finishen en zijn kopman tot het einde bij te staan.

In de langste Tour-etappe sinds 21 jaar (249,1 kilometer) moest UAE Emirates al direct op kop van het peloton, want een 29-koppige groep met klassementsleider Mathieu van der Poel, oud-Tour-winnaar Vincenzo Nibali en Wout van Aert ging vanaf de start in de aanval.

"We probeerden het snel dicht te rijden, maar ze reden als gekken", doelde Pogacar op de 100 kilometer die de kopgroep in de eerste twee uur aflegde.

Uiteindelijk wisten Van der Poel en Van Aert 2.35 minuten uit te lopen op Pogacar. "We wisten dat het zwaar zou worden, maar we hebben goed samengewerkt. Ik ben erg trots op mijn ploeg."

Richard Carapaz viel op een beklimming van tweede categorie aan uit de groep met klassementsrenners. Richard Carapaz viel op een beklimming van tweede categorie aan uit de groep met klassementsrenners. Foto: AFP

INEOS-renner Carapaz valt zonder succes aan

Op de voorlaatste klim van tweede categorie werd Pogacar nog aangevallen vanuit de favorietengroep. INEOS-renner Richard Carapaz pakte een halve minuut, maar werd later weer ingerekend.

"Billy (bijnaam van Carapaz, red.) reed lekker agressief", zei INEOS-kopman Geraint Thomas. "Helaas deed Movistar wat kopwerk in de laatste 10 kilometer. Maar verder heeft UAE de hele dag op kop moeten rijden en dat was precies wat we vooraf hoopten. Het was een zware dag voor ze. Je ziet niet vaak de gele trui in de ontsnapping en Van Aert heeft ook aardig wat tijd kunnen pakken."

Thomas verwacht zelf pas na maandag, de eerste rustdag, aan te kunnen vallen. "Ik ben nog aan het herstellen van mijn val. Mijn nek, schouders en rug zijn nog helemaal stijf. Maar eigenlijk wil ik het daar niet over hebben, want dan lijkt het of ik excuses zoek. We weten allemaal dat de Tour nog lang duurt en voor iedereen komen er kansen."

Pogacar is op zijn hoede voor de komende twee etappes in de Alpen. "Ik ben benieuwd hoe ik me morgen voel, want ik heb vandaag behoorlijk wat in de wind moeten rijden. Het was een hele zware rit, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen."