Nog voordat het Tour de France-peloton echt de bergen in gaat, moet Jumbo-Visma een nieuw strijdplan bedenken. De gehavende kopman Primoz Roglic verloor vrijdag opnieuw tijd en is niet langer het speerpunt van de Nederlandse ploeg.

Volg de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

Helemaal kapot en zwaar teleurgesteld kwam Roglic vrijdag over de streep in Le Creusot. De Sloveen schudde met het hoofd. Steven Kruijswijk, die na de finish op zijn kopman gewacht had, deed nog een poging hem op te beuren.

"Je probeert die jongen wat bemoedigende woorden toe te spreken. Ik zei tegen hem dat hij gedaan heeft wat hij kon. Maar als je hier komt voor de Tour-winst, dan is dit enorm balen natuurlijk", vertelde Kruijswijk.

Op de eerste serieuze klim van deze Tour - een col van de tweede categorie - werd ondubbelzinnig duidelijk dat Roglic nog niet hersteld is van zijn zware valpartij in de derde etappe. Hij moest de groep favorieten laten gaan en verloor nog eens een kleine vier minuten.

In het algemeen klassement zakt de Sloveen naar de 33e plek, op ruim negen minuten van leider Mathieu van der Poel en zes minuten van topfavoriet Tadej Pogacar.

"Wat nu het plan van onze ploeg is? Als jij het weet, dan mag je het zeggen", zei Kruijswijk, die net als Jonas Vingegaard niet op Roglic hoefde te wachten. "We kwamen hier met het klassement van Primoz als hoofddoel, dat plan moeten we nu omgooien."

Steven Kruijswijk eindigde zelf wel in de groep favorieten. Steven Kruijswijk eindigde zelf wel in de groep favorieten. Foto: AP

Plan één van Jumbo lukte, plan twee niet

Het lossen van Roglic was een flinke domper op een loodzware dag in de Tour, waarin de Nederlandse formatie probeerde de ploeg UAE Emirates van Pogacar het vuur aan de schenen te leggen.

"Plan één lukte vandaag. We wilden Wout van Aert en Mike Teunissen mee in de kopgroep", aldus Kruijswijk. "Dat zorgde er ook voor dat UAE onder druk kwam te staan."

De helpers van Pogacar konden op kop van het peloton niet voorkomen dat de 29-koppige kopgroep een ruime voorsprong pakte. Van Aert, die op goede dagen met de beste klimmers mee omhoog kan maar nog nooit meerdere dagen op rij in het hooggebergte de klassementsrenners heeft kunnen volgen, pakte 2.35 op Pogacar en staat tweede in het klassement achter Van der Poel.

"Helaas lukte plan twee niet: Primoz hoog in het klassement houden", besefte Kruijswijk. "Dat was niet heel onverwacht natuurlijk, na alles wat er gebeurd is. Maar hij was wel de man om wie het draaide. We hoopten dat Primoz er toch doorheen zou komen. Maar helaas was dat niet zo."

De Tour gaat zaterdag verder met de eerste bergrit: de renners moeten drie cols van de eerste categorie, één van de derde categorie en één van de vierde categorie over.