Matej Mohoric was vol ongeloof na zijn ritzege in de Tour de France. De 26-jarige Sloveen kwam vrijdag in de langste etappe in de Franse wielerronde sinds 2000 solo over de finish.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

Mohoric demarreerde op 87 kilometer van de streep samen met de Belg Brent Van Moer uit een omvangrijke kopgroep. Op de steilste klim van de dag ging hij alleen verder en werd hij niet meer teruggezien door de concurrentie.

"Ik kwam in de vlucht, maar ik zag daar zo veel supersterke renners. Ik had niet gedacht dat ik zou kunnen winnen", zei de renner van Bahrain Victorious. "Ik sprintte voor de punten van de bergtrui en had een gaatje en dacht: waarom zou ik niet doorrijden? Ik heb alles gegeven tot aan de streep en kan niet geloven dat het is gelukt."

Mohoric boekte in de 249,1 kilometer lange etappe van Vierzon naar Le Creusot zijn eerste ritzege in de Tour. Eerder had hij al een etappe in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta a España gewonnen, waarmee hij nu dus in alle drie de grote rondes een rit heeft gewonnen.

"De ritten in de Giro en Vuelta waren ook de langste ritten in de ronde, blijkbaar kan ik heel lang een goed tempo volhouden", zei hij.

Mohoric sprokkelde onderweg ook genoeg punten om de bolletjestrui over te nemen van Ide Schelling. Hij heeft in het bergklassement nu zes punten voorsprong op de Nederlander.