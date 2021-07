Mathieu van der Poel verstevigde vrijdag zijn gele trui door ruim 2,5 minuut op topfavoriet Tadej Pogacar uit te lopen. Maar de kopman van Alpecin-Fenix benadrukte andermaal dat hij niet met klassementsambities naar de Tour de France is gekomen.

"Ik ben niet hier voor het eindklassement, dat is duidelijk", zei Van der Poel nadat hij de hele dag in de aanval was geweest in de heuvelrit naar Le Creusot. Daarin kwam de klassementsleider als vierde over de finish, met ruime voorsprong op de groep favorieten.

"Ik heb de gele trui een dag langer. Laten we zien wat morgen brengt. Maar ik zal niet voor het klassement gaan", benadrukte hij nog maar eens.

"Daar zijn mijn klimmersbenen niet goed genoeg voor", zei Van der Poel. "Ik ben te zwaar om over de bergen te komen, maar we zullen zien wat er mogelijk is. Ik wil de trui zo lang als mogelijk behouden."

De 26-jarige Van der Poel heeft in het algemeen klassement een voorsprong van dertig seconden op nummer twee Wout van Aert. Pogacar is naar de vijfde plaats gezakt op 3.43 minuten van Van der Poel.

Mathieu van der Poel zat er flink doorheen in de zevende etappe in de Tour de France. Foto: Getty Images

'Ik was helemaal leeg'

In de langste etappe in de Tour sinds 21 jaar (249,1 kilometer) werd er keihard gekoerst. De renners legden in de eerste twee uur al 100 kilometer af en finishten de heuvelrit uiteindelijk met een gemiddelde van boven de 45 kilometer per uur.

"Zoiets als dit heb ik nog niet gezien in een grote ronde", zei Van der Poel, die niet per se van plan was om vroeg aan te vallen. "Ik hield Van Aert en Kasper Asgreen in de gaten omdat ze kort in het klassement stonden. Toen zij aanvielen, ben ik meegegaan."

"Ik ben nu helemaal leeg", vervolgde Van der Poel, die geen gooi kon doen naar de ritzege die naar de Sloveen Matej Mohoric ging. "Ik was mee om de gele trui te verdedigen en kon niet elke aanval pareren. Het was heel zwaar, maar ik ben blij dat ik de trui nog een dag kan houden."

Het peloton in de Tour de France doet zaterdag voor het eerst de Alpen aan. De renners krijgen in de ruim 150 kilometer lange rit van Oyonnax naar Le Grand-Bornand moeten liefst vijf cols bedwingen, waaronder drie van de eerste categorie. De finish ligt in een dal.