Mathieu van der Poel heeft vrijdag zijn gele trui in de Tour de France verstevigd. De kopman van Alpecin-Fenix bekroonde een lange vlucht in de spectaculaire zevende rit met tijdwinst van enkele minuten op de klassementsrenners. De dagzege ging naar Matej Mohoric, terwijl Primoz Roglic werd gelost.

De 26-jarige Van der Poel zat met 28 andere renners, onder wie zijn aartsrivaal Wout van Aert, in de vlucht van de dag en bleef als nummer vier in de etappe het flink uitgedunde peloton ruim drie minuten voor. Bij aanvang van de langste rit van de Tour had Van der Poel een voorsprong van acht seconden op nummer twee Tadej Pogacar.

Van Aert is de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement. De Belg van Jumbo-Visma staat dertig seconden achter de Nederlander. Pogacar zakte naar de vijfde plaats en moet nu 3 minuten en 43 seconden toegeven op de geletruidrager.

Roglic was een van de grootste verliezers in de heuvelachtige rit in het midden van Frankrijk. De gebutste kopman van Jumbo-Visma, die maandag hard tegen het asfalt ging en in de daaropvolgende tijdrit bijna een minuut op Pogacar verloor, moest bijna vier minuten toegeven op het peloton en kan een streep door zijn klassementsambities zetten.

De ritzege ging naar Mohoric. De Sloveen demarreerde op 87 kilometer van de streep met de Belg Brent Van Moer uit de grote kopgroep en hield op de streep in Le Creusot een minuut en veertig seconden over op de groep met Van der Poel. De renner van Bahrain-Victorious won nog nooit een rit in de Tour de France. Hij zegevierde wel al een keer in de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

27 renners met Van der Poel en Van Aert mee

De langste etappe van deze 108e editie van Tour de France voerde de renners over ruim 249 kilometer van Vierzon naar Le Creusot. Onderweg moesten de renners vijf beklimmingen bedwingen, waarvan één van de tweede categorie en twee van de derde categorie.

Al gelijk vanaf de start in Vierzon ontspon zich een intens gevecht om de vlucht van de dag, waarin onder anderen Van der Poel en Van Aert zich mengden. Pas na ongeveer 40 kilometer koers rukten de aartsrivalen zich definitief los van het peloton en kregen ze liefst 27 renners met zich mee, onder wie groenetruidrager Mark Cavendish, de Nederlander Mike Teunissen en tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali.

Op de eerste beklimming van de dag, de Côte de Château-Chinon, viel de kopgroep uiteen. De Belg Van Moer en Mohoric streden om de punten voor de bergtrui van Ide Schelling en besloten na het bereiken van de top hun weg te vervolgen, met nog 87 kilometer te gaan.

Van der Poel loopt uit op peloton

De achtervolgende groep met Van Aert en Van der Poel maakten weinig aanstalten om de twee terug te grijpen, waardoor de koplopers al snel anderhalve minuut pakten. Van Aert en Van der Poel liepen echter wel uit op het peloton, waar Jumbo-Visma, UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers de dienst uitmaakten.

Op 50 kilometer van de streep maakten achtervolgers Jasper Stuyven en Victor Campenaerts succesvol de oversteek naar de kopgroep, maar Campenaerts moest al snel lossen tijdens de beklimming van de Côte de la Croix de la Libération, waar Mohoric beslag legde op de bergtrui van Schelling. Bij het bedwingen van Signal d'Uchon, de zwaarste klim van de dag, ging de Sloveen solo.

In het peloton moesten Roglic en ook Geraint Thomas lossen op de flanken van de Signal d'Uchon. Het was voor Richard Carapaz sein om uit de groep te springen, maar daarmee hield hij Mohoric niet van de ritzege en voorkwam hij ook niet dat Van der Poel zaterdag met een riante voorsprong aan de eerste bergrit in de Tour begint.