Nadat kopman Primoz Roglic opnieuw tijdverlies opliep in de Tour de France, bepaalde Jumbo-Visma vrijdagavond een nieuwe tactiek. Het kan niet anders of de verrassend sterke Jonas Vingegaard gaat daar een prominente rol in spelen.

Vingegaard is de best geklasseerde klimmer in het algemeen klassement van de Nederlandse ploeg. De 24-jarige Deen heeft 1.35 achterstand op topfavoriet Tadej Pogacar.

"Het gaat inderdaad erg goed", beaamt Vingegaard na de eerste etappes van de Tour. De debutant maakt daarin een uitstekende indruk, met onder meer een derde plaats in de tijdrit van woensdag en een dertiende en zevende plek in de heuvelritten van het openingsweekend.

De goede prestaties van de 24-jarige Deen staan in schril contrast met de rest van de Nederlandse ploeg. Veel renners van Jumbo-Visma kwamen al ten val en rijden bont en blauw in het peloton.

Jonas Vingegaard maakte deze Tour indruk met onder meer een derde plek in de tjidrit. Jonas Vingegaard maakte deze Tour indruk met onder meer een derde plek in de tjidrit. Foto: Getty

'De schaduw van Primoz' hoefde niet te wachten

Vingegaard noemde zichzelf de afgelopen week telkens "de schaduw van Primoz". Toen hij vrijdag voor aanvang van de zevende etappe de vraag kreeg of hij voor zijn eigen kans mocht gaan, antwoordde het talent: "Ik blijf bij Primoz, wat er ook gebeurt. Als hij valt, dan val ik ook."

Maar toen de Sloveense kopman al vroeg op een klim van de tweede categorie moest lossen, hoefde Vingegaard net als Steven Kruijswijk niet te wachten en mocht hij in de groep favorieten blijven.

Vingegaard is een geliefd ploeggenoot bij Jumbo-Visma. "De 'Fisherman' werkt altijd hard voor de ploeg", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. Vingegaard heeft binnen de ploeg de bijnaam 'Fisherman' gekregen, omdat hij vroeger vis sneed op een visafslag in Denemarken. Hij stopte pas met die bijbaan toen hij in 2018 door Jumbo-Visma werd opgepikt bij de semiprofs van ColoQuick.

Renners van Jumbo-Visma in algemeen klassement 2. Wout van Aert (BEL) +0.30

11. Jonas Vingegaard (DEN) +5.18

28. Steven Kruijswijk (NED) +8.14

33. Primoz Roglic (SLO) +9.11

124. Mike Teunissen (NED) +39,52

127. Sepp Kuss (VS) +40.01

168. Tony Martin (DUI) +51,59

'Hij is hier om te leren, maar hij leert erg snel'

Aanvankelijk zou Vingegaard de Tour helemaal niet rijden. Maar met goede prestaties in onder meer de Ronde van Baskenland dwong hij een plek in de selectie af als vervanger van Tom Dumoulin.

"We hebben Jonas meegenomen naar de Tour om te leren. Maar hij leert erg snel", zei ploegleider Frans Maassen. "In de tijdrit deed hij het geweldig. Ik hoop dat hij in de bergen hetzelfde niveau laat zien."

'De valpartijen in de Tour zijn gigantisch'

Vingegaard wil vooral leren hoe het is om een grote ronde van drie weken te rijden. "Alles is hier groter en stressvoller dan ik gewend was", zegt hij.

"Het grootste verschil zijn de valpartijen, die zijn hier gigantisch. Als er in een koers als de Ronde van Baskenland gevallen wordt, liggen er misschien tien man bij. Hier zijn het er meteen veertig of vijftig."

"Door al het publiek langs de kant en de helikopters is er zoveel lawaai dat je de remmen van de renners voor je niet hoort. Daarom reageren renners te laat en rijden ze er achterop."

Zaterdag staat er een Alpenetappe met drie beklimmingen van de eerste categorie op het programma. De finish is na een afdaling in Le Grand-Bornard.