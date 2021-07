De toeschouwer die zaterdag in de openingsrit van de Tour de France met een kartonnen bord een massale valpartij veroorzaakte, moet op 14 oktober in Brest voor de rechter verschijnen. Dat maakt het parket in de Bretonse stad vrijdag bekend.

"De verdachte moet op donderdag 14 oktober 2021 om 13.30 uur verschijnen op de zitting van de correctionele rechtbank van Brest", meldt officier van justitie Camille Miansoni.

De dertigjarige Française is door de gendarmerie in Finistère vrijgelaten en overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM) van Brest. Ze was door de politie in voorlopige hechtenis geplaatst voor "het onvrijwillig veroorzaken van blessures door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht".

De vrouw stond zaterdag met haar rug naar het aanstormende peloton met een kartonnen bord met daarop een groet aan haar opa en oma. Jumbo-Visma-renner Tony Martin kon haar niet ontwijken en ging tegen het asfalt, waarna tientallen renners over hem heen buitelden.

De vrouw gaf zich woensdagmiddag aan op het politiekantoor van Landerneau, nadat ze een dag eerder was geïdentificeerd door de politie. Tour-organisator ASO had een klacht ingediend tegen de vrouw, maar trok die donderdag in.

Volgens Tour-baas Christian Prudhomme had de vrouw al genoeg te verduren gekregen. "Dit verhaal wordt buiten proportie opgeblazen", zei hij.