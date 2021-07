Marc Soler is nog altijd vol onbegrip over de door een toeschouwer veroorzaakte valpartij zaterdag in de eerste etappe van de Tour de France. De Spaanse renner van Movistar overweegt juridische stappen tegen de vrouw en haalt ook uit naar de internationale wielerunie UCI.

Soler was een van de renners die moest afstappen door de crash. De fan stond met haar rug naar het aanstormende peloton met een kartonnen bord met daarop een groet aan haar opa en oma. Tony Martin van Jumbo-Visma kon haar niet ontwijken, waarna tal van rijders tegen het asfalt gingen.

Aanvankelijk reed Soler de etappe nog wel uit - er was nog zo'n 50 kilometer te gaan -, maar nader onderzoek in de medische post bij de finish wees uit dat hij beide armen en een aantal ribben had gebroken, waardoor hij noodgedwongen al na één dag de strijd moest staken in de Tour.

"Mijn opgave in de Giro was al frustrerend, omdat ik er hard voor gewerkt had", blikt Soler vrijdag terug in zijn column in de Spaanse krant La Vanguardia. "Maar de Tour is nog erger, omdat de val wordt veroorzaakt door een toeschouwer die duidelijk niet van wielrennen houdt."

"Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik een klacht ga indienen tegen de toeschouwer, omdat een volledige Tour gewoon is weggegooid. Ik voel veel woede."

35 Fan met kartonnen bord veroorzaakt valpartij in Tour de France

'Met serieuze zaken bemoeit de UCI zich niet'

Ook vindt Soler dat de UCI tekort is geschoten. "De UCI geeft duidelijk alleen maar om stomme maatregelen, zoals het weggooien van bidons. Maar met serieuze zaken zoals onze veiligheid, bemoeien ze zich niet. Ze zijn er alleen maar voor nonsens."

Soler kan zich weinig meer herinneren van zijn eigen val. "Ik vloog over mijn stuur en belandde hard op mijn handen. Mijn handen, mijn schouder en mijn gezicht deden pijn, mijn bril was gebroken. Ik probeerde op te krabbelen, maar ik had geen kracht in mijn armen."

"Een mecanicien trok me onder mijn oksels naar de zijkant van de weg. Ik was enorm duizelig. Ik weet niet hoe ik de streep nog heb bereikt, ik kon niet schakelen of remmen. In de bus kon ik me zelfs niet omkleden, ze hebben mijn kleren van mijn lijf moeten knippen."

De dertigjarige vrouw uit Frankrijk die verantwoordelijk was voor de valpartij werd woensdag gearresteerd door de Franse politie en zit nog steeds vast. Ze riskeert een maximale gevangenisstraf van twee jaar. Tour-organisator ASO had een klacht ingediend tegen haar, maar trok die donderdag in.