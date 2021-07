De Tour de France had tot dusver niet beter kunnen verlopen voor Tadej Pogacar. Maar omdat al zijn concurrenten al tijd verloren hebben, verwacht de titelverdediger vanaf vrijdag dagelijks te worden aangevallen.

Natuurlijk, Mathieu van der Poel draagt ook na de zesde etappe nog altijd de gele trui. Maar Tadej Pogacar staat er veruit het best voor van alle klassementsrenners.

De jonge Sloveen reed sterk in de heuvels en imponeerde in de tijdrit. Vooral door valpartijen raakte de concurrentie al achterop bij de jonge Sloveen. Van de vooraf gevreesde blokken van INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma is na zes ritten al weinig meer over.

"Nu ik een voorsprong heb in het klassement, zullen de aanvallen waarschijnlijk elke dag gaan komen", voorspelde de renner van UAE Emirates. "Het zal zwaar worden, maar ik ben erg gemotiveerd om goed te rijden."

'Ik ben superblij voor Mathieu'

Het komt Pogacar goed uit dat Van der Poel het klassement leidt. De Nederlander vormt geen bedreigingen in de bergen en de ploeg van Pogacar hoeft voorlopig niet op kop van het peloton te rijden.

"Ik ben superblij voor Mathieu dat hij de gele trui nog altijd heeft", zei Pogacar. "Hij verdient het, want hij heeft er echt voor gevochten. Dat vind ik mooi om te zien."

Maar met de eerste bergritten in aankomst, is de verwachting dat Van der Poel zijn trui zal verliezen aan Pogacar. De Sloveen reed in zijn carrière pas één dag in het geel: vorig jaar in de slotrit naar Parijs.

"Ik ben nu dicht bij het geel en het zou mooi zijn om het weer te pakken. Want het is altijd een droom om in de gele trui te rijden."

Pogacar: 'Nooit leuk als andere renners vallen'

Pogacar zegt dat hij zich min of meer even goed voelt als vorig jaar, toen hij zich tot jongste naoorlogse Tour-winnaar kroonde. "Maar hoe goed ik echt ben, weten we pas na de eerste bergritten."

"Ik had natuurlijk nooit verwacht nu al zo'n grote voorsprong te hebben. Al is het nooit leuk als andere renners vallen. Maar ik ben blij hoe de Tour voor mij tot nu toe verloopt, het kon niet beter."

Pogacar kan vrijdag in de liefst 249 kilometer lange heuveletappe naar Le Creusot mogelijk de eerste aanvallen verwachten. Zaterdag en zondag gaat de Tour de Alpen in.