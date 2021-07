De vrouw die op de openingsdag van de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte, blijft langer in hechtenis. Dat maakte het parket van het Franse Brest donderdag bekend.

De dertigjarige vrouw uit Frankrijk stond zaterdag met haar rug naar het aanstormende peloton met een kartonnen bord met daarop een groet aan haar opa en oma. De Duitser Tony Martin kon haar niet ontwijken, waarna tal van renners tegen het asfalt gingen.

De aanhouding is verlengd "om lopende handelingen van het onderzoek te kunnen afronden", meldde aanklager Camille Miansoni, die verklaarde dat het gaat om medisch-juridische aspecten.

Meerdere renners liepen blessures op bij de val. "De beschuldigde schaamt zich en is bang voor de gevolgen van haar daad. Ze is verontrust door de berichtgeving in de media over haar naar eigen zeggen stommiteit."

De vrouw is in voorlopige hechtenis geplaatst voor "het onvrijwillig veroorzaken van blessures door opzettelijke schending van de veiligheids- of voorzichtigheidsplicht" en riskeert een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

ASO heeft klacht ingetrokken

Tour-organisator ASO had een klacht ingediend tegen de vrouw, maar trok die donderdag in. "Dit verhaal wordt buiten proportie opgeblazen", zei Tour-baas Christian Prudhomme. "Maar we willen iedereen wel herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in een wedstrijd."

De vrouw meldde zich woensdagmiddag op het politiekantoor van Landerneau. Eerder op de dag was ze geïdentificeerd door de politie. Nog voor die haar wilde gaan ondervragen, gaf ze zichzelf aan.

De commandant van de politie van Finistère riep op de persconferentie op tot kalmte. Hij refereerde daarbij aan "berichten die grensden aan oproepen tot geweld" op sociale media . "We moeten het hoofd koel houden", zei hij.