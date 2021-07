Ondanks alle valpartijen in de eerste etappes van de Tour de France, weigert Jumbo-Visma de handdoek te gooien. De verbazingwekkende strijdlust van kopman Primoz Roglic heeft de Nederlandse ploeg de laatste dagen weer hoop gegeven.

"Voor de spirit in het team is de tijdrit van Primoz wel echt goed binnengekomen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. Met een zwaar gehavend lichaam reed de Sloveen woensdag toch nog de zevende tijd.

"We kennen hem natuurlijk goed en weten dat hij een ongekend leeuwenhart heeft. Maar wat hij in dat half uur liet zien, was echt weer ongelooflijk en heeft ook ons verbaasd."

Vooral door een zware val in de derde etappe heeft Roglic in het algemeen klassement al 1.40 minuut achterstand op titelverdediger Tadej Pogacar, die dit jaar wederom een uitstekende indruk maakt.

"Het is natuurlijk bizar dat we drie sprintetappes hebben gehad, twee heuvelritten en één tijdrit, en dat er al zulke tijdsverschillen zijn", zegt Zeeman. "De eerste bergen moeten nog komen, en behalve Pogacar staan alles klassementsrenners al op achterstand."

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. Foto: Pro Shots

'Eén-tegen-éénduel gaat Roglic niet winnen van Pogacar'

Hoewel alle renners van Jumbo-Visma al een keer gevallen zijn, heeft de formatie toch de leiding in het ploegenklassement. Met Wout van Aert (derde), Jonas Vingegaard (achtste) en Roglic (tiende) staan er bovendien drie renners in de top tien van het algemeen klassement.

"Dat laat wel zien dat we in de breedte een supersterke ploeg hebben", vindt Zeeman. "We weten inmiddels dat we het met een één-tegen-éénduel tussen Roglic en Pogacar niet meer gaan winnen. Dus zullen we iets anders moeten bedenken."

De komende drie ritten voor de rustdag lenen zich daar mogelijk al voor. Vrijdag wordt een heuvelrit van 249 kilometer (de langste etappe in de Tour in 21 jaar) verreden. Zaterdag en zondag doemen de Alpen op.

Roglic kwam na een val in de derde etappe gehavend over de streep. Roglic kwam na een val in de derde etappe gehavend over de streep. Foto: Getty Images

'Hopelijk heeft de natuur zijn werk gedaan'

Zeeman kan nog niet inschatten of zijn gehavende ploeg nu al klaar is om Pogacar aan te vallen. "We zitten nog in de herstelmodus. Hopelijk heeft de natuur zijn werk goed genoeg gedaan."

Wanneer blijkt dat de renners goed hersteld zijn, maakt de ploeg een nieuwe tactiek, zegt Zeeman. "Want als je kijkt naar de sterkte in de breedte die we hebben, dan belooft dat nog heel wat voor wat er komen gaat."