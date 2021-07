Mathieu van der Poel behield donderdag zonder problemen zijn leiding in het algemeen klassement in de Tour de France. De Nederlander verwacht dat er vrijdag wél een strijd zal komen om de gele trui.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

De etappe van vrijdag heeft wat weg van een heuvelklassieker in het voorjaar. De zevende rit gaat van Vierzon naar Le Creusot over bijna 250 kilometer. De vijf beklimmingen van die etappe liggen allemaal in de laatste 90 kilometer, met de laatste col op 8 kilometer van de finish.

"Het zal een zware dag worden morgen. Sommige renners zullen ongetwijfeld iets proberen voor het klassement. We gaan het morgen zien. Het is leuk om de gele trui te behouden en we gaan er morgen weer tegenaan", zei Van der Poel donderdag na de zesde etappe.

De 26-jarige Van der Poel is vrijdag zelf ook een kanshebber op de etappezege. De geletruidrager was zondag al de beste op Mûr-de-Bretagne. De voorsprong van Van der Poel in het klassement op nummer twee Tadej Pogacar is acht tellen.

Mathieu van der Poel rijdt vrijdag voor de vijfde keer in de gele trui. Mathieu van der Poel rijdt vrijdag voor de vijfde keer in de gele trui. Foto: Getty Images

Van der Poel: 'In de finale deed ik wat kon doen'

Van der Poel kwam donderdag niet in de problemen en hielp in de slotfase nog zijn ploeggenoten voor de massasprint, maar het lukte Alpecin-Fenix niet om de derde ritzege van deze Tour te boeken: Jasper Philipsen werd tweede achter Mark Cavendish.

"Het was een zware start, aangezien er een gevaarlijke groep wegreed", vertelde Van der Poel. "Na het inrekenen van deze groep verliep het allemaal oké richting de finish. In de finale deed ik wat kon doen, maar we raakten elkaar kwijt net voor de laatste bocht."

"Ik moest even wachten en daarna reden we weer naar voren. We slaagden er vervolgens in om een goede lead-out op poten te zetten, maar Cavendish is momenteel de beste sprinter."