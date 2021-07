Cees Bol kon donderdag ook in de derde massasprint van de Tour de France geen echte rol van betekenis spelen. De sprinter van DSM was teleurgesteld door zijn zesde plaats.

"Wat bij de eerdere sprints heel goed ging, ging vandaag eigenlijk fout", vertelde Bol na de opnieuw door Mark Cavendish gewonnen sprint. De Nederlandse sprinter moet het in de Tour vooralsnog doen met twee zesde plekken en een achtste plek.

"In de laatste fase voor de finale konden we geen goede positie vinden", legde Bol uit. "Onze sprinttrein zat aan de linkerkant van de weg, we dachten daar de ruimte te vinden, maar die kwam er niet. Een inschattingsfout."

Uiteindelijk kon Bol zich in de finale nog een weg naar voren wurmen. "Het was wel een beetje rommelig, want we kwamen in het midden van het peloton in de 'wasmachine' terecht."

Cees Bol (tweede van rechts) komt tekort in de door Cavendish (in het groen) gewonnen sprint. Cees Bol (tweede van rechts) komt tekort in de door Cavendish (in het groen) gewonnen sprint. Foto: AP

Bol kwam nog in wiel Cavendish terecht

Op de lange rechte weg naar de finish in Châteauroux kwam Bol in het wiel van de latere winnaar Cavendish te zitten. Hij slaagde er niet in om het de Brit lastig te maken.

"Ik zat inderdaad toch nog in een goede positie, maar misschien had het me te veel kracht gekost om daar te komen. Toen ik echt moest aangaan, had ik niet meer de benen om goed te sprinten."

'Soms is het moeilijk om vertrouwen te houden'

Ondanks de tegenvallende uitslagen probeert Bol, die vorig jaar naar een tweede en een derde plek sprintte in de Tour, de moed erin te houden. "Soms is het moeilijk om vertrouwen te houden, maar je kunt niets anders doen dan het blijven proberen."

"We hebben nu een hele goede groep renners. We zitten bijna elke sprint in een goede positie, dat was eerder een zwak punt. Ik blijf er daarom in geloven."

Het peloton trekt komend weekend de Alpen in, waardoor er vermoedelijk pas op dinsdag een nieuwe kans voor de sprinters is. Daarna zijn er nog drie mogelijke massasprints in de Tour.