Mark Cavendish kon zijn geluk donderdag niet op na een nieuwe etappezege in de Tour de France. De Brit was voor de derde keer in zijn loopbaan de snelste in een rit die eindigde in Châteauroux.

Volg nieuws over de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk Tour-nieuws

De 36-jarige Cavendish was in 2008 en 2011 ook al de snelste tijdens de massasprint in Châteauroux. De renner van Deceuninck-Quick-Step boekte zodoende zijn tweede etappezege van deze Tour de France.

"Dit was geweldig. Het lijkt wel alsof het steeds anders is hier, maar ik ben dolgelukkig dat ik opnieuw heb kunnen winnen. Tien jaar geleden won ik hier voor het laatst, dat voelt al zo lang geleden. Het is echt heel speciaal", zei Cavendish na de zesde etappe.

"Er zijn hier zo veel sterke teams en snelle sprinters, maar niet alle teams gaan er vol voor. Het zijn vooral de Franse teams. Die rijden voor eigen publiek. Die moeten er toch vol voor gaan? Dat verbaast me wel een beetje."

Mark Cavendish kon voor de tweede keer deze Tour juichen. Mark Cavendish kon voor de tweede keer deze Tour juichen. Foto: Getty Images

Cavendish niet bezig met record Eddy Merckx

Groenetruidrager Cavendish heeft door zijn nieuwe etappezege op de eeuwige ranglijst van de Tour de France nog maar twee overwinningen minder dan Eddy Merckx.

"Of ik denk aan het record van Eddy Merckx? Nee, echt waar, daar ben ik niet echt mee bezig", aldus Cavendish. "Ik ben gelukkig, man. Als ik er nog vijftig win, ben ik blij, maar als ik nooit meer een etappe win, ben ik dat ook. Ik ben gewoon gelukkig dat dit me nog gelukt is."

Cavendish en de andere renners trekken vrijdag meer richting de Alpen. De zevende rit gaat van Vierzon naar Le Creusot over bijna 250 kilometer. De vijf beklimmingen van die etappe liggen allemaal in de laatste 90 kilometer, met de laatste col op 8 kilometer van de finish.