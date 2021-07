Mark Cavendish heeft donderdag de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. De groenetruidrager was de beste in de vooraf al verwachte massasprint. Mathieu van der Poel behield de leiding in het algemeen klassement.

De 36-jarige Cavendish was in de straten van Châteauroux, waar hij in 2008 en 2011 ook al won, na ruim 160 kilometer te sterk voor Jasper Philipsen (tweede) en Nacer Bouhanni (derde). Cees Bol was de beste Nederlander op plaats zes.

Voor Cavendish is het zijn tweede ritzege van deze Tour en zijn 32e overwinning in totaal in de Ronde van Frankrijk. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step heeft op de eeuwige ranglijst van de Tour nu nog maar twee overwinningen minder dan Eddy Merckx.

Geletruidrager Van der Poel beleefde een relatief rustige dag en kwam in het peloton over de finish. In het algemeen klassement behoudt de Nederlander een voorsprong van acht seconden op Tadej Pogacar. Ide Schelling blijft de leider in het bergklassement.

Het peloton trekt vrijdag meer richting de Alpen. De zevende rit gaat van Vierzon naar Le Creusot over bijna 250 kilometer. De vijf beklimmingen van die etappe liggen allemaal in de laatste 90 kilometer, met de laatste col op 8 kilometer van de finish.

Van Avermaet en Kluge trekken ten aanval

De zesde etappe nodigde vanwege het vlakke parcours (slechts één col van de vierde categorie) niet uit om aan te vallen, maar desondanks probeerden meerdere renners in de openingsfase te ontsnappen.

Na 30 kilometer koers trok olympisch kampioen Greg Van Avermaet - niet voor het eerst in de etappe - ten aanval en de Belg kreeg Roger Kluge mee. Dat vond het peloton wel prima.

Het tweetal kreeg niet echt de ruimte van het peloton. De maximale voorsprong was nooit veel meer dan twee minuten en 2,5 kilometer voor de finish werden Van Avermaet en Kluge weer ingerekend.

De vooraf verwachte massasprint werd een feit en daarin was Cavendish de beste. De Brit dook in de laatste meters uit het wiel van Tim Merlier en hield alle concurrenten achter zich.