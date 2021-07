Geraint Thomas verloor woensdag meer dan een minuut op Tadej Pogacar in de eerste tijdrit van de Tour de France. De winnaar van 2018 geldt als een specialist in het rijden tegen de klok, maar heeft nog last van zijn schouder na een zware valpartij in de derde etappe.

"Ik voel me natuurlijk niet 100 procent, maar ik wil het daar niet constant over hebben", zei de 35-jarige Thomas na de vijfde rit op de site van zijn ploeg INEOS Grenadiers. "Ik heb de best mogelijke tijdrit gereden, maar het was niet goed genoeg."

De Welshman eindigde als zestiende in de 27,2 kilometer lange chronorace van Changé naar Laval. Hij verloor tijd op klassementsrenners Pogacar (1 minuut en 18 seconden), Primoz Roglic (34 seconden) en Rigoberto Urán (10 seconden).

"Toen ik woensdagochtend wakker werd, voelde ik me heel slecht", aldus Thomas. "Het werd wel wat beter toen ik begon met fietsen, maar ik had niet genoeg power vandaag."

Thomas gold voor de Tour samen met Pogacar en Roglic als de topfavoriet voor de eindzege, maar maandag in derde rit raakte zijn schouder uit de kom bij een harde val. Na de tijdrit staat hij twaalfde in het klassement en is zijn achterstand op Pogacar al 1.46 minuten. "Ik kan alleen maar doorgaan. Gewoon blijven vechten."

De Tour gaat donderdag verder met een vlakke rit. In het weekend gaat het peloton de Alpen in.