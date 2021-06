Met een teleurstellende 27e plaats in de tijdrit zakte Wilco Kelderman woensdag weg uit de top van het algemeen klassement van de Tour de France. Zijn elleboogblessure zat de kopman van BORA-hansgrohe dwars.

"We moesten mijn positie op de tijdritfiets aanpassen vanwege de wond op mijn elleboog. Helaas hielp dat niet, ik had het gevoel dat ik scheef op mijn fiets zat", zei Kelderman na de 27 kilometer lange tijdrit in Laval.

Kelderman blesseerde zijn elleboog bij een valpartij in de eerste etappe. Op zijn gewone fiets ondervindt hij weinig hinder van de kwetsuur, maar tijdens de tijdrit steunt de pijnlijke elleboog op het stuur.

Kelderman begon als nummer vijf van het klassement aan de chronorace en hoopte een paar plekken winst te boeken in de strijd om de gele trui. In plaats daarvan zakte hij naar de dertiende plaats op de rangschikking. Zijn achterstand op leider Mathieu van der Poel bedraagt nu 1.56 minuut.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld. In de Dauphiné reed ik een sterke tijdrit (vierde, red.) en ik had gehoopt hier hoger te eindigen", reageerde Kelderman.

Kelderman blijft optimistisch vanwege goede vorm

Ondanks zijn slechte uitslag probeerde Kelderman de moed erin te houden. "Ik wil niet naar excuses zoeken. Mijn wattages waren vandaag in orde. Daarom blijf ik optimistisch, want de vorm is er wel. We zullen onze focus weer verleggen naar de volgende etappes, want de eerste bergen komen er al aan."

Donderdag zal Kelderman op zijn gewone racefiets weinig last ondervinden van zijn elleboog tijdens een vlakke etappe. Vrijdag volgt er een heuvelrit in de Tour en in het weekend gaat het peloton de Alpen in.