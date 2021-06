De zevende plaats in de tijdrit van de Tour de France heeft het humeur van Primoz Roglic goed gedaan. De kopman van Jumbo-Visma herstelt voorspoedig van de valpartij van twee dagen geleden.

"Hopelijk was mijn tijdrit goed genoeg en heb ik de tijdlimiet gehaald", zei Roglic woensdag grappend bij de finish in Laval. Even daarvoor was hij met zijn zwaar gehavende lichaam met gemiddeld 49,8 kilometer per uur over het 27 kilometer lange glooiende parcours geraasd.

Die tijdlimiet haalde Roglic - net als alle andere renners - uiteraard gemakkelijk. Hij gaf 44 seconden toe op de ongenaakbare winnaar Tadej Pogacar en die prestatie stemde tevreden.

"Ik kan weer lachen, inderdaad. Ik voelde me een paar dagen shit, maar het gaat alweer een heel stuk beter."

'Supertrots dat ik alles eruit geperst heb'

Maandag verloor Roglic na zijn valpartij 1 minuut en 21 seconden, maar belangrijker nog: hij liep verwondingen op aan heup, schouder, elleboog, bil en onderbeen.

"Ik lag helemaal open. Gisteren was het echt een kwestie van de etappe overleven. Vandaag ging het alweer oké", zei de Sloveen.

Natuurlijk voelde hij wel pijn tijdens de tijdrit. "Maar een tijdrit is altijd pijnlijk. Het grootste probleem was dat ik een klein beetje power miste."

In het algemeen klassement klimt Roglic naar de tiende plaats, op 1.48 achterstand van leider Mathieu van der Poel en 1.40 achter zijn landgenoot Pogacar. "Ik ben supertrots dat ik vandaag alles eruit geperst heb. Ik zal blijven vechten en hopelijk gaat het elke dag een beetje beter."

'Je gaat Primoz niet zomaar kapot krijgen'

De zevende tijd van Roglic bezorgde ploegleider Grischa Niermann gemengde gevoelens. "Primoz heeft het vandaag echt heel goed gedaan. Maar het begint ook wel te bezinken hoe goed hij had kunnen zijn zonder die valpartij. Hij ligt nog helemaal open en heeft het maximale gegeven. Dit resultaat is heel knap."

Net als Roglic wil Niermann de situatie van dag tot dag bekijken. "Maar het is wel duidelijk dat je Primoz niet zomaar kapot gaat krijgen", zei de Duitser. "Hij is natuurlijk niet naar de Tour gekomen om na drie dagen helemaal in de kreukels te liggen. We moeten hierdoorheen en naar voren kijken."

Na de eerste vijf dagen staat titelverdediger Pogacar er het best voor van alle klassementsrenners. "En als je Pogacar ziet rijden, dan moeten we van heel goeden huize komen om hem te kloppen", zei Niermann.

De kans is dan ook reëel dat Jumbo-Visma zich op de tweede plaats in het klassement en/of etappezeges moet gaan richten. "Als we de Tour niet winnen, is dat geen heel grote ramp", stelde de ploegleider. "We gaan er gewoon het beste van maken."