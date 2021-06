Mathieu van der Poel behield woensdag ook tot zijn eigen verrassing de gele trui in de Tour de France. Hij reed de vijfde tijd achter winnaar Pogacar.

"Dit was een van de beste dagen die ik ooit op een fiets gehad heb", zei Van der Poel kort na de tijdrit in Laval. "Deze gele trui geeft me vleugels."

"Ik ben erg trots op deze prestatie, dit ga ik me nog lang heugen", aldus de renner van Alpecin-Fenix, die in het algemeen klassement nog acht seconden voorsprong heeft op Pogacar.

Van der Poel veroverde de gele trui zondag en sprak vervolgens dagelijks de verwachting uit de leiding in de tijdrit te zullen verliezen. "Ik moet mijn team echt bedanken, zij hebben ervoor gezorgd dat ik het geel toch heb kunnen behouden. Er is tot vannacht aan mijn tijdritfiets gesleuteld", vertelde hij.

Vrijwel alles werd op maat gemaakt voor Van der Poel: de wielen, het stuur, de helm, enzovoorts. "Mij team geloofde echt dat ik de gele trui zou kunnen behouden."

Van der Poel traint nooit op tijdrit

Van der Poel reed dit jaar slechts twee tijdritten: in de Tirreno-Adriatico (67e) en de Ronde van Zwitserland (25e). "Verder heb ik hem dit jaar niet aangeraakt", sprak hij over de tijdritfiets. "Ik train er nooit op."

De 26-jarige renner verwacht de gele trui nog zeker één en misschien twee dagen te kunnen vasthouden. "Dan komen de bergen eraan en zal ik hem toch echt aan een klimmer moeten afstaan."