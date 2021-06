Tadej Pogacar is door het dolle heen na zijn sublieme tijdrit in de Tour de France. De Tour-winnaar van vorig jaar won de race tegen de klok met overmacht en pakte opnieuw veel tijd op zijn concurrenten.

"Het was een goede dag", zei Pogacar na afloop in het flashinterview. "Ik heb geen fouten gemaakt en het weer was perfect. Anderen hadden natte wegen, maar ik reed in de perfecte condities. Het is een zeer goede dag voor mij."

De 22-jarige Pogacar noteerde een imponerende 32.00 op het ruim 27 kilometer lange parcours van Changé naar Laval Espace Mayenne. Hij was daarmee negentien seconden sneller dan nummer twee Stefan Küng en liefst 44 seconden dan Primoz Roglic, zijn voornaamste concurrent om de eindzege in de Tour de France.

Pogacar kwam net tekort om de gele trui van Mathieu van der Poel over te nemen. De Brabander reed eveneens een ijzersterke tijdrit en hoefde op de streep maar 31 seconden toe te geven op de Sloveen, waardoor hij een marge van acht seconden overhield.

"Het doel was om geen tijd te verliezen, maar ik heb tijd gewonnen en ben daar heel erg blij mee. Ik kijk uit naar het verdere verloop van de Tour", aldus Pogacar, die het niet erg vindt dat hij net naast de gele trui greep. "Ik zou blij geweest zijn als ik de gele trui had veroverd, maar hij staat Mathieu ook goed."

In het algemeen klassement heeft nummer twee Pogacar nu een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden op Roglic, die de tiende plaats in het algemeen klassement bezet. Andere kanshebbers als Rigoberto Urán (zevende op 1.21), Richard Carapaz (negende op 1.36) en Jakob Fuglsang (zestiende op 2.08) staan ook op grote afstand van de Tour-winnaar van vorig jaar.