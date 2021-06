Mathieu van der Poel heeft zijn gele trui in de Tour de France met succes verdedigd. De renner van Alpecin-Fenix kwam in de 27,2 kilometer lange tijdrit van Changé naar Laval verrassend sterk voor dag en hield de ontketende ritwinnaar Tadej Pogacar net achter zich in het klassement.

Van der Poel eindigde als vijfde in de tijdrit op 32.31 minuten. Daarmee was hij precies een halve minuut langzamer dan Pogacar, terwijl hij 39 tellen mocht verliezen.

Voor de 26-jarige Van der Poel wordt het donderdag zijn vierde dag in het geel. Hij nam de trui zondag na zijn knappe ritzege op de Mûr-de-Bretagne over van Julian Alaphilippe en hield in de sprintritten van maandag en dinsdag eenvoudig stand.

Wout van Aert schuift op naar de derde plaats in het klassement, op dertig seconden. Alaphilippe (+48) en Alexey Lutsenko (+1.21) maken de top vijf compleet.

Pogacar is ondanks het mislopen van het geel de grote winnaar van de dag. De Sloveense titelverdediger van UAE Team Emirates won meer dan een halve minuut op zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en pakte nog meer tijd op het INEOS Grenadiers Geraint Thomas/Richard Carapaz.

Kelderman zakt weg in klassement

Wilco Kelderman, die als nummer vijf van het klassement ook hoopte op het geel, kwam er in de tijdrit over glooiend parcours totaal niet aan te pas. De renner van BORA-hansgrohe finishte niet eens bij de beste twintig en zakt ver weg in het klassement.

Ook op de voorlaatste dag van de Tour staat er nog een tijdrit op het programma. Tussen Libourne en Saint-Émilion moet er dan 30,8 kilometer afgelegd worden. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er twee individuele tijdritten in het routeschema zijn opgenomen.

Donderdag zijn de sprinters waarschijnlijk weer aan zet. De zesde etappe van Tours naar Châteauroux (160 kilometer) is nagenoeg vlak.