De politie in Frankrijk heeft de toeschouwer gearresteerd die zaterdag een massale valpartij veroorzaakte in de Tour de France. Ze werd woensdagochtend in hechtenis genomen.

Het parket in Brest bevestigt tegenover Franse media dat de vrouw woensdag in Landerneau is opgepakt. Dat is ook de plaats waar de eerste etappe finishte.

De vrouw toonde zaterdag een kartonnen bord met de tekst 'Allez Opi Omi' aan de camera. Ze ging daarbij met haar rug richting de renners op de weg staan.

De Duitse Jumbo-Visma-renner Tony Martin botste als eerste tegen de toeschouwer en nam in zijn val tientallen renners mee. De Duitser Jasha Sütterlin liep een polsblessure op en moest de Tour verlaten.

Tour-organisator ASO diende zaterdagavond een klacht tegen de toeschouwer in. Haar wordt het toebrengen van letsel dat leidt tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid en opzettelijke schending van de veiligheidsvoorschriften ten laste gelegd.