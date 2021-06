Chris Froome voelt zich elke dag een beetje beter in de Tour de France. De viervoudig winnaar kon woensdag opnieuw wat herstellen van zijn val in de eerste etappe door het in de tijdrit kalm aan te doen.

Volg de Tour de France Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France

"Ik wilde wel een beetje pushen, maar ben niet all-in gegaan", zei Froome bij de finish van de 27 kilometer lange tijdrit in Laval . "Ik heb op 85 procent gereden."

Met 36.20 zette Froome een tijd neer waarmee hij vermoedelijk aan het einde van de dag in het 'rechterrijtje' van de uitslag staat. De 36-jarige Brit, die in het verleden drie tijdritten in de Tour wist te winnen, verloor in de eerste dagen van de Tour al veel tijd door een valpartij en moest woensdag als een van de eerste renners van start.

"Ik heb nog steeds veel pijn na die valpartij in de eerste etappe. Op mijn borst en heup zitten grote schaafwonden, maar elke dag gaat het een beetje beter", vertelde Froome.

"Het was vandaag fijn om in mijn eentje te kunnen rijden, niet in dat gestreste peloton van de laatste dagen. Ik ben natuurlijk lang niet de enige die gevallen is, ik kan me niet herinneren ooit eerder zoveel gewonde renners in een peloton te hebben gezien. Het is een beetje beangstigend."

'De bergen komen er al snel aan'

Froome ambieerde voorheen een vijfde Tour-zege, waarmee hij gedeeld recordhouder zou worden. Na een zware valpartij in de Dauphiné twee jaar geleden keerde hij echter nooit meer terug op zijn oude niveau.

Zijn ploeg Israel Start-Up Nation nam hem als wegkapitein mee naar de Tour. In die rol moet Froome kopman Michael Woods ondersteunen. "Ik hoop de komende dagen nog wat te herstellen, zodat ik in de bergen goed kan zijn", zei Froome. "En die bergen komen er al snel aan."

Donderdag is er nog een vlakke rit in de Tour. Na een heuveletappe op vrijdag, gaat het peloton in het weekend de Alpen in.