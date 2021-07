Na zijn sprintzege van dinsdag behoort Mark Cavendish donderdag opnieuw tot de kanshebbers in de massasprint. Een nieuwe zege zou hem dichter bij het onbereikbaar geachte record van Eddy Merckx brengen, al komt het onderwerp Cavendish inmiddels de strot uit.

Sinds de 36-jarige Cavendish anderhalve week verrassend werd toegevoegd aan de Tour-selectie van Deceuninck-Quick-Step, kreeg hij vrijwel dagelijks de vraag van journalisten of hij het record van Merckx kon gaan breken. De legendarische Belg wist 34 etappes op zijn naam te schrijven, 'Cav' stond tot dit jaar op 30 zeges.

Keer op keer vertelde Cavendish dat "het record van Merckx geen doel is voor mij" en dat hij "er helemaal niet mee bezig is". De toon waarop hij dat zei, werd elke keer een beetje nukkiger.

De irritatie over het onderwerp liep bij de ervaren Brit zo hoog op, dat hij een bericht op Instagram plaatste, waarop hij de spot dreef met de journalisten die maar naar het record van Merckx bleven vragen.

Cavendish zucht en steunt bij vraag over Merckx

Dinsdag sprintte Cavendish in de vierde etappe van de Tour naar de zege. Dat was niet alleen zijn eerste overwinning in de Tour sinds 2016; het bracht hem ook weer een stap dichter bij het record van Merckx.

Toen een Britse journalist op de persconferentie na de etappe het vermaledijde onderwerp aansneed, vertrok het gezicht van Cavendish. Zuchtend en steunend antwoordde hij: "Het is nu een half uur nadat ik deze etappe heb gewonnen."

"Sommige mensen lijken niet te beseffen hoe moeilijk het is om in de Tour de France te kunnen winnen. Als je op een moment als dit zulke vragen stelt, dan snap je echt niet hoe bijzonder deze ene zege voor mij is geweest."

Donderdag krijgt Cavendish - of hij wil of niet - een kans om verder in te lopen op Merckx. De 160 kilometer lange etappe tussen Tours en Châteauroux met slechts één klim van de vierde categorie resulteert normaal gesproken in een massasprint.